De nouvelles éditions de guides sur la santé mentale proposent aux journalistes de nouvelles recommandations sur la couverture médiatique des suicides

Le chapitre consacré à la couverture journalistique des suicides a été revu, augmenté et mis à jour au cours de la dernière année, avec la collaboration de journalistes chevronnés et de plusieurs spécialistes en prévention du suicide. Il propose une nouvelle approche afin de trouver l'équilibre entre le bien et le mal, entre les bénéfices associés à un journalisme éthique et audacieux, et les risques de causer des préjudices involontairement.

«Il y a six ans, nous plaidions pour la fin du tabou entourant la couverture des suicides. À l'époque, et encore tout récemment, les seules recommandations existantes à ce sujet ne portaient que sur les couvertures de cas de suicides isolés», explique Cliff Lonsdale, à la tête de l'équipe éditoriale du Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, responsable du contenu de ces guides.

«Mais ces dernières années, nous avons vu l'apparition de reportages d'enquête d'envergure, audacieux et courageux, qui se sont intéressés en profondeur au sujet du suicide, pour le plus grand bénéfice du public. Mais ces journalistes disposaient de peu de lignes directrices pour les aider à faire leur travail de la façon la plus éthique et responsable qui soit.

Basé sur leur expérience, et en collaboration avec des sommités en prévention du suicide, nous avons conçu de nouvelles recommandations afin d'encourager la production de ce genre de reportages, tout en tenant compte des recommandations antérieures présentant d'autres perspectives.»

Le chapitre du guide portant sur le suicide insiste sur l'importance du contexte, et plutôt que de dicter une ligne de conduite inflexible, il propose une base de réflexion pour aider les journalistes à soupeser les risques et les bienfaits de tout reportage portant sur le suicide. Il confirme par ailleurs la vertu suprême qu'est le jugement journalistique, exercé de façon éthique et indépendante.

Les versions française et anglaise du guide sont disponibles gratuitement pour les médias, les journalistes indépendants, les écoles de journalisme et les étudiants. Ces nouvelles éditions comprennent également un nouveau chapitre portant sur les problèmes de santé mentale des jeunes, une mise à jour des chapitres portant sur les dépendances et les aspects légaux, ainsi qu'un rafraichissement des statistiques utilisées.

En-Tête et Mindset reçoivent depuis leurs débuts le soutien de la Commission de la santé mentale du Canada, grâce à des fonds provenant de Santé Canada, et par CBC News en tant que partenaire médiatique officiel.

«C'est encourageant de voir des journalistes continuer à faire évoluer la discussion et la compréhension des problèmes de santé mentale. Le suicide en particulier est un sujet difficile à traiter, car il est souvent le résultat d'une combinaison de facteurs biologiques et sociaux complexes» soutient Karla Thorpe, directrice, Programmes de prévention et de promotion à la Commission de la santé mentale du Canada.

«Avoir une base de réflexion commune pour échanger sur les points de vues et les priorités constitue un pas important pour une meilleure compréhension mutuelle entre les journalistes et les experts en prévention du suicide. La Commission de la santé mentale du Canada reconnaît le rôle primordial que les médias jouent dans la sensibilisation à la santé mentale grâce à des reportages engagés et responsables, et nous sommes heureux d'apporter notre soutien à ce processus.»

Les guides En-Tête et Mindset sont disponibles à la fois en version papier et en version PDF, sur les sites En-Tête : reportage et santé mentale et Mindset: Reporting on Mental Health . Ces sites internet proposent également des informations supplémentaires, des études de cas et des extraits vidéo qui pourront enrichir la réflexion de journalistes souhaitant développer des reportages approfondis sur la question du suicide ou de la santé mentale.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Nous remercions de leur soutien le Globe and Mail, CBC News, Radio-Canada et Cision.

Renseignements: Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.en-tete.ca, ou encore à communiquer avec Lise Villeneuve, au 514-895-2106, [email protected], ou encore Jane Hawkes, coordonnatrice en chef, Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, au 1-519-852-4946, [email protected]

