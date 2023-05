Une enquête montre que presque tout le monde au pays voudrait avoir accès à des soins de santé mentale gratuits et financés par l'État

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - Les gens qui vivent au Canada sont d'avis que nous connaissons une crise de la santé mentale et que les gouvernements n'en font pas assez pour la résoudre. D'après une récente enquête menée pour le compte de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), près de neuf personnes sur dix s'accordent à dire que tout le monde devrait avoir accès à des soins de santé mentale universels au pays.

L'universalité des soins de santé mentale se traduit par des services accessibles, gratuits, financés publiquement et uniformes - peu importe où nous habitons et qui nous sommes. L'universalité des soins de santé mentale, c'est répondre aux besoins de tout le monde.

« Chaque jour, à travers le pays, des personnes rapportent que les services sont difficiles à trouver ou qu'ils ne sont pas accessibles », soutient Margaret Eaton, cheffe de la direction nationale de l'ACSM. « Au même titre que la santé physique, la santé mentale est importante pour vivre sa vie pleinement. C'est pourquoi les services de santé mentale devraient être entièrement couverts. »

L'enquête indique que plus du tiers des 35 % de personnes ayant présenté un problème de santé mentale au cours de la dernière année n'ont pas eu recours à de l'aide. Les deux principales raisons évoquées sont les coûts prohibitifs et la difficulté de savoir où aller. L'enquête conclut également que plus de la moitié des gens qui vivent au Canada (57 %) auraient recours à des soins de santé mentale fournis par un organisme communautaire s'ils avaient accès à un programme gratuit.

« Les soins de santé mentale ne sont pas seulement offerts dans les hôpitaux et les cabinets de médecins. Les services communautaires de santé mentale se conjuguent aux soins donnés dans le système médical. Il faut les financer adéquatement. » Margaret Eaton ajoute : « Ces services doivent aussi être gratuits et faciles à trouver. Et ils doivent être offerts là où les gens vivent, travaillent et jouent. »

La publication de ces résultats concorde avec la 72e Semaine annuelle de la santé mentale de l'ACSM, du 1er au 7 mai 2023. Cette année, le thème MON HISTOIRE vise à attirer l'attention sur les personnes et les communautés qui s'engagent en santé mentale communautaire ainsi que sur les programmes communautaires de santé mentale. Il met également en lumière l'importance de l'universalité des soins de santé mentale.

En cette Semaine de la santé mentale, nous pouvons mobiliser le potentiel de la mise en récit pour tisser des liens et favoriser la compréhension réciproque tout en renforçant nos communautés. Pour participer :

Partagez votre histoire et exprimez votre soutien à l'égard de l'universalité des soins de santé mentale en utilisant les mots-clics #MonHistoire et #SemaineDeLaSantéMentale;

votre histoire et exprimez votre soutien à l'égard de l'universalité des soins de santé mentale en utilisant les mots-clics #MonHistoire et #SemaineDeLaSantéMentale; Apprenez-en plus sur les types de soutien en santé mentale et découvrez comment ils peuvent vous aider ou aider quelqu'un dans votre communauté;

sur les types de soutien en santé mentale et comment ils peuvent vous aider ou aider quelqu'un dans votre communauté; Visitez le www.semainesantementale.ca pour obtenir plus d'informations et télécharger des ressources;

pour obtenir plus d'informations et télécharger des ressources; Faites un don pour appuyer les programmes et services de santé mentale de l'ACSM;

pour appuyer les programmes et services de santé mentale de l'ACSM; Communiquez avec votre ACSM locale si vous ou une personne que vous aimez êtes en difficulté, ou visitez le portail Espace Mieux-être du gouvernement du Canada . Si vous êtes en crise, appelez le numéro sans frais 1-866-277-3553 au Québec ou 1-833-456-4566 ailleurs au Canada , ou composez le 911.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 330 collectivités réparties dans chaque province et au Yukon, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les troubles mentaux ainsi qu'à soutenir le rétablissement et la résilience afin de permettre à toute la population canadienne de s'épanouir pleinement. Pour en savoir plus, visitez le www.acsm.ca .

SOURCE Association canadienne pour la santé mentale

Renseignements: Pour les demandes des médias : Emma Higgins, Agente nationale de communications, Association canadienne pour la santé mentale, 289-943-7710 | [email protected]