TORONTO, ON, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada facilite l'utilisation de véhicules électriques (VE) et transforme ainsi les modes de déplacement des Canadiens.

Aujourd'hui, dans le cadre de la #SemaineCanadienneDuVE, le député de Don Valley North, Han Dong, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 350 000 $ au Collège Seneca et à Petro-Canada, une entreprise de Suncor, pour installer sept bornes de recharge rapide pour VE en Ontario et ainsi aider les Canadiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre.

Financées par le biais de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement, toutes ces bornes de recharge sont maintenant accessibles au public.

Depuis 2015, le Canada a investi pas moins d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles localement. Ces fonds servent à établir un réseau pancanadien de recharge rapide et à installer des bornes de recharge locales, situées près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes qui sont porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous donnons aux Canadiens les options plus écologiques qu'ils veulent pour se déplacer. Nous créons un réseau pancanadien de stations de recharge pour véhicules électriques de St. John's à Victoria, et nous aménageons maintenant d'autres bornes ici, en Ontario. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les Canadiens veulent que leur gouvernement continue de contribuer activement à la lutte contre les changements climatiques. De fait, ces projets contribueront à écologiser le secteur des transports au Canada, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à édifier un avenir brillant, fondé sur des énergies propres. »

Han Dong

Député de Don Valley North

« Faciliter les déplacements des Canadiens, voilà notre travail. Nous savons que les besoins de notre clientèle évoluent, alors nous construisons l'autoroute électrique du Canada - un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide. En investissant dans les technologies les plus rapides, nous pourrons répondre aux besoins des acheteurs de VE aujourd'hui et dans l'avenir. »

Patrick Ritchie

Vice-président, Ventes et Marketing, Suncor

« Le Collège Seneca est reconnaissant du soutien reçu par le biais de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada. Installer des bornes de recharge pour VE sur le campus à l'intention de nos étudiants et de nos employés s'inscrit dans le cadre de notre engagement indéfectible à bâtir un Seneca durable. Au sein de la communauté de Seneca, la durabilité est en effet une valeur fondamentale que nous priorisons dans nos classes et nos activités. »

Nevzat Gurmen

Vice-président, Finances et Administration, Seneca

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Il y a plus de 6 000 stations de recharge accessibles au public au Canada , contre environ 12 000 stations d'essence.

, contre environ 12 000 stations d'essence. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans des infrastructures de recharge, plus de 17 000 nouvelles stations de recharge seront accessibles au public au Canada .

. Les Canadiens qui souhaitent opter pour des solutions de mobilité plus écologiques peuvent choisir parmi plus de 50 modèles de véhicules zéro émission.

