OAKVILLE, ON, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution liée aux transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE) en Ontario et partout au pays.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 165 000 $ à Halton Healthcare pour l'installation d'un total de 36 bornes de recharge dans les stationnements des hôpitaux d'Oakville, de Milton et de Georgetown, en Ontario. M. van Koeverden était accompagné de Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique.

Ces fonds, qui rendront la recharge de VE plus accessible, proviendront du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada.

Halton Healthcare investit pour sa part 168 500 $ dans le projet, ce qui porte l'enveloppe totale à 333 500 $. Le projet est en phase avec le plan d'économie et de gestion de la demande d'énergie de l'organisation, qui encourage la réduction des émissions du personnel hospitalier et des visiteurs. Toutes les bornes ont été installées.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles au pays. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de recharge et d'installer des bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, en plus d'aider ces derniers à acheter des VE en leur offrant des remises pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Ces investissements sont un autre pas vers l'atteinte de la cible du Canada : faire en sorte qu'à partir de 2035, tous les nouveaux véhicules de promenade vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro. Et, à l'instar de n'importe quel autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus vert, plus sain et abordable pour tous les Canadiens.

« Le financement annoncé aujourd'hui est un moyen de plus de faire en sorte qu'il soit possible, pratique et réaliste pour tout le monde à Milton d'aspirer à conduire un véhicule électrique. Nous pouvons tous contribuer à combattre les changements climatiques et à améliorer la qualité de l'air, et mes voisins à Milton ont des décisions à prendre sur leur prochain achat de véhicule. En plus de verser des subventions pour l'achat de véhicules électriques, le gouvernement du Canada investit pour qu'il soit possible de recharger les véhicules électriques près des lieux de travail et commerces et presque partout où l'on peut se garer. Il nous est ainsi plus facile de lutter contre les changements climatiques et de contribuer à un avenir plus vert, plus propre pour tous nos concitoyens. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« Les véhicules électriques ont un rôle important à jouer dans l'atteinte des ambitieux objectifs climatiques du Canada. Je suis depuis longtemps partisane de la protection de notre environnement, qu'il s'agisse de réclamer plus d'espaces verts, d'améliorer les infrastructures cyclables ou d'accorder un financement fédéral sans précédent au service de transports en commun d'Oakville pour qu'il modernise son parc de véhicules en remplaçant ses autobus au diesel par des modèles tout électriques. Réduire les émissions en facilitant l'accès des conducteurs aux bornes de recharge publiques locales permet à chacun de contribuer plus facilement à l'atteinte de notre objectif de carboneutralité. »

Pam Damoff

Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique

« Cet investissement dans l'installation de bornes modernes de niveau 2 pour recharger les véhicules électriques à nos trois hôpitaux témoigne de notre volonté de faire de la durabilité un pilier de notre avenir. Nous remercions le gouvernement fédéral de soutenir des projets d'infrastructures qui contribuent à la durabilité de nos villes sur le plan climatique. »

Denise Hardenne

PDG, Halton Healthcare

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge au Canada , plus de 25 200 nouvelles bornes seront installées le long des routes et près des lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre.

, plus de 25 200 nouvelles bornes seront installées le long des routes et près des lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. À ce jour, plus de 125 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

