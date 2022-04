MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE DURHAM, ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE) en Ontario et partout au pays.

Aujourd'hui, le député de Whitby, Ryan Turnbull, a annoncé, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, un investissement de 201 499 $ afin d'installer 42 bornes de recharge pour VE dans la Municipalité régionale de Durham .

Financées par le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, les bornes seront accessibles d'ici novembre 2022. La Municipalité régionale de Durham, la Municipalité de Clarington , le Canton de Scugog , la Ville de Whitby et l' Université Trent (campus de Durham) ont également versé un investissement combiné de 340 237 $, portant l'enveloppe totale du projet à 541 736 $.

Depuis 2015, le Canada a investi un montant historique de 3,6 milliards de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de gens à opter pour un VE.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de la cible du Canada : faire en sorte qu'à partir de 2035, tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro. Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et la recharge plus accessible dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. En investissant dans des bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui à Durham, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre - ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada investit massivement dans le secteur canadien de la construction automobile pour que des véhicules électriques (VE) et les batteries qui les alimentent soient fabriqués ici même, au Canada. De plus, nous rendons l'achat de VE plus abordable en offrant des incitatifs et facilitons l'utilisation de ces véhicules en investissant dans des infrastructures de recharge. Je suis heureux d'annoncer un deuxième grand investissement dans les infrastructures de recharge de VE dans la région de Durham, lequel permettra d'aménager 42 bornes cette année. Nous effectuons des investissements qui aident les résidents de Whitby et tous les Canadiens à contribuer notablement à notre lutte contre les changements climatiques. »

Ryan Turnbull

Député de Whitby

« Dans le cadre des efforts déployés par la Région pour bâtir une économie fondée sur l'énergie propre, ces fonds fédéraux -- et les infrastructures de recharge de VE qu'ils permettront d'aménager -- sont essentiels à l'atteinte de nos objectifs de lutte contre les changements climatiques. Je tiens à remercier sincèrement nos partenaires locaux et le ministère des Ressources naturelles de combattre avec un tel dévouement les changements climatiques. »

John Henry

Président régional et premier dirigeant

Faits en bref

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge au Canada , plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées d'un océan à l'autre.

, plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées d'un océan à l'autre. À ce jour, plus de 130 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

Liens connexes

SOURCE Ressources naturelles Canada

