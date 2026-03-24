GATINEAU, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Sécurité publique, M. Ian Lafrenière, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, annoncent la mise en place de nouvelles mesures de sécurité au palais de justice de Gatineau.

Des arches de détection de métaux seront en fonction demain à l'entrée du palais. De plus, l'accès au public se fera désormais seulement par les portes spécialement identifiées et situées au 170, rue de l'Hôtel-de-ville. Il ne sera plus possible d'entrer dans le palais par les portes situées sur la rue Laurier.

Précisons que, dans un palais de justice, il est interdit d'avoir en sa possession une arme ou tout autre objet pouvant servir à porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, à la menacer ou à l'intimider. De plus, le refus de se soumettre aux mesures de sécurité, le fait de quitter les lieux ou d'en être expulsée ne libère pas une personne de son obligation de respecter une assignation ou une citation à comparaître devant le tribunal.

Considérant l'implantation de ces nouvelles mesures de sécurité, il est recommandé aux personnes qui fréquenteront le palais de justice de planifier leurs déplacements, car elles demeurent responsables d'arriver à temps à une audience, et ce, même si des délais d'attente pourraient être observés à l'entrée du palais.

Un investissement de 31 M$

Le 3 juin 2024, un investissement de 31 millions de dollars a été annoncé dans le cadre du rehaussement de la sécurité dans les palais de justice. De cette somme, 7,6 millions viseront l'ajout et la modernisation d'équipements dans le réseau de palais de justice du Québec et 23,4 millions serviront à la formation et à l'embauche de constables spéciaux.

L'ajout d'arches et de mesures de sécurité au sein des palais de justice est rendu possible grâce à la collaboration des partenaires, dont la magistrature, le Directeur des poursuites criminelles et pénales et le Barreau du Québec, ainsi qu'à la contribution du ministère de la Sécurité publique et de la Société québécoise des infrastructures.

Avec l'installation des arches de sécurité du palais de justice de Gatineau, tous les palais de justice ciblés lors de l'annonce de 2024 disposent désormais de ces nouveaux équipements.

Citations

« En juin 2024, nous avions pris l'engagement de rendre nos palais de justice plus sécuritaires et plus modernes en rehaussant les mesures de sécurité dans des établissements à fort achalandage. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous démontrons que nous avons agi pour favoriser un plus grand sentiment de sécurité dans nos palais de justice, au bénéfice de la population. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Malgré la rare fréquence des incidents violents dans les palais de justice, nous continuons de les doter d'outils permettant de prévenir ces incidents pour assurer la sécurité de tous. Je tiens à saluer le travail des constables spéciaux qui sont présents aux arches de détection : leur vigilance et leur savoir-faire sont essentiels pour que ces nouveaux équipements aient les effets escomptés sur le niveau de sécurité dans nos palais de justice. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Le palais de justice de Gatineau est un lieu fort achalandé dans notre région. Je me réjouis pour la population et les professionnels qui fréquentent le palais, parce qu'avec l'ajout de ces mesures, nous leur offrons un environnement encore plus sécuritaire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Un palais de justice doit être un lieu qui inspire la confiance et dans lequel on se sent en sécurité. Je salue donc la mise en place de mesures additionnelles de sécurité qui contribueront à rendre plus rassurante l'expérience du système de justice pour les citoyens de Chapleau, de Gatineau et de l'Outaouais. C'est une excellente nouvelle! »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental au ministre de la Justice

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les services offerts au palais de justice de Gatineau : Québec.ca/palaisdejustice.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Renseignements : Cathy Chenard, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]; Relations médias : Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]