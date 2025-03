De nouvelles arches de sécurité au palais de justice de Chicoutimi

SAGUENAY, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, annoncent la mise en place de nouvelles mesures de sécurité au palais de justice de Chicoutimi. Dès aujourd'hui, des arches de détection de métaux sont en fonction et une fouille est réalisée à l'entrée du palais située sur la rue Racine Est, qui sera désormais la seule entrée accessible pour le public.

Précisons que, dans un palais de justice, il est interdit d'avoir en sa possession une arme à feu ou tout autre objet pouvant servir à porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, à la menacer ou à l'intimider. De plus, le refus de se soumettre aux mesures de sécurité, le fait de quitter les lieux ou d'en être expulsé ne libère pas une personne de son obligation de respecter une assignation ou une citation à comparaître devant le tribunal.

Considérant l'implantation de ces nouvelles mesures, il est recommandé aux personnes qui fréquenteront le palais de justice de planifier leurs déplacements, car elles demeurent responsables d'arriver à temps à une audience, et ce, même si des délais d'attente pourraient être observés à l'entrée du palais.

Un investissement de 31 M$

Rappelons que le 3 juin dernier, un investissement de 31 millions de dollars a été annoncé. De cette somme, 7,6 millions viseront l'ajout et la modernisation d'équipements dans le réseau des palais de justice du Québec et 23,4 millions serviront à la formation et à l'embauche de constables spéciaux.

Citations

« L'ajout de ces mesures permettra de renforcer le sentiment de sécurité des usagers et des différents intervenants qui travaillent au palais de justice de Chicoutimi quotidiennement. Cette annonce confirme une fois de plus la volonté du gouvernement de faire des palais de justice des endroits plus modernes et encore plus sécuritaires. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Bien que les actes de violence demeurent des cas isolés dans les palais de justice du Québec, nous mettons en place des moyens qui nous permettront de les prévenir encore plus aisément et plus rapidement. Ce nouvel équipement permettra également de faciliter le travail des constables spéciaux que nous tenons d'ailleurs à remercier pour le dévouement constant dont ils font preuve pour assurer la sécurité de tous dans les palais de justice. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le palais de justice de Chicoutimi fait partie des huit palais jugés prioritaires pour l'implantation d'arches de sécurité. Les citoyennes et citoyens de la région pourront ainsi compter sur des installations à la fine pointe de la technologie dans leur palais de justice. Devoir se rendre au palais de justice peut être un moment stressant. Les nouvelles mesures contribueront à assurer une paix d'esprit à ceux et celles qui doivent s'y rendre. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les services offerts au palais de justice de Chicoutimi : Québec.ca/palaisdejustice.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Sources : Élisabeth Gosselin, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Maxime Bélanger, Directeur des communications et porte-parole, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, [email protected]; Renseignements : Cathy Chenard, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]