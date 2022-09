REGINA, SK, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Gene Makowsky, ministre provincial des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ont présenté deux nouveaux volets liés à l'Allocation pour le logement - Saskatchewan qui offrent un soutien financier aux personnes en situation de vulnérabilité.

Issue de la Stratégie nationale sur le logement, l'Allocation pour le logement - Saskatchewan, dont l'enveloppe pourra atteindre jusqu'à 11,5 millions de dollars en 2022-2023, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'Allocation canadienne pour le logement. La totalité du financement est assurée au moyen de contributions équivalentes des deux paliers de gouvernement.

L'Allocation pour le logement - Saskatchewan est une prestation mensuelle qui aide les locataires de la province à payer leur loyer et les services publics. Les deux nouveaux volets, Recherche de sécurité et Logement avec services de soutien, ciblent les personnes en situation de vulnérabilité qui ont besoin de soutien supplémentaire pour obtenir un logement et vivre de façon autonome.

Le volet Recherche de sécurité, qui s'adresse aux personnes qui fuient une situation de violence familiale, a pour but de les aider à trouver un nouveau logement où vivre de façon autonome et en toute sécurité. Les personnes qui se préparent à quitter un logement de transition (de deuxième étape) ou une maison d'hébergement d'urgence ou qui vivent dans un contexte d'instabilité pourraient être admissibles au volet Recherche de sécurité de l'initiative bilatérale.

Le volet Logement avec services de soutien est destiné aux personnes qui ont besoin de services de soutien pour vivre de façon autonome, y compris celles qui sont aux prises avec une maladie mentale, une dépendance ou des problèmes comportementaux. Pour être acceptés dans le cadre de ce volet, les services de soutien doivent être reconnus par la SHC. Ils peuvent en outre être fournis par un tiers ou directement par le fournisseur de logements.

Pour les deux volets, les bénéficiaires recevront un montant mensuel établi en fonction de la taille de leur ménage :

Une chambre : 225 $ par mois

Deux chambres : 275 $ par mois

Trois chambres ou plus : 325 $ par mois

Les fournisseurs de logements ou de services communautaires dirigeront les demandeurs vers les nouveaux volets de l'Allocation au moyen d'une recommandation. Les personnes participant au programme Saskatchewan Income Support (soutien au revenu) ou au programme Saskatchewan Assured Income for Disability (revenu assuré en cas d'incapacité) pourraient être admissibles aux prestations dans le cadre des nouveaux volets présentés.

« Au moyen de l'Allocation canadienne pour le logement, notre gouvernement prend des mesures pour que tout le monde au Canada ait accès à un logement sûr et abordable qui répond à ses besoins. Chaque jour, des personnes comptant parmi les plus vulnérables en Saskatchewan sont confrontées à des situations d'instabilité du logement en raison de la maladie mentale, de la dépendance ou d'un contexte de violence familiale. Les deux nouveaux volets de l'Allocation pour le logement - Saskatchewan permettront de soutenir les gens pendant les périodes difficiles et de leur offrir un certain répit. Il s'agit d'un autre exemple de la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre, qui vise à produire des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les deux nouveaux volets de l'Allocation pour le logement - Saskatchewan renforcent notre capacité à aider les personnes vulnérables à trouver un logement sûr et à y vivre de façon autonome. Grâce à l'étroite collaboration des partenaires communautaires, les personnes dans le besoin auront accès à un soutien financier qui les aidera à vivre dans un logement sûr qui répond à leurs besoins. Je suis fier de notre travail continu visant à offrir un soutien au loyer aux résidents et résidentes de la Saskatchewan. Nous désirons encourager les locataires à en apprendre davantage sur l'Allocation pour le logement et à présenter une demande afin qu'ils puissent recevoir le soutien financier qui leur est offert. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

L'initiative de financement de l'Allocation canadienne pour le logement a été annoncée en 2017 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement afin de financer des prestations de logement transférables partout au Canada .

. L'Allocation canadienne pour le logement a été élaborée conjointement avec les provinces et territoires et lancée en 2020 avec un financement conjoint de 4 milliards de dollars sur 8 ans afin d'offrir un soutien financier direct aux personnes au Canada qui ont des besoins en matière de logement.

qui ont des besoins en matière de logement. L'objectif de l'Allocation canadienne pour le logement est d'aider à rendre le logement plus abordable pour la population canadienne.

L'Allocation pour le logement - Saskatchewan a été conçue pour être un avantage transférable. Cela signifie que les bénéficiaires demeurent admissibles à la prestation s'ils déménagent d'un logement communautaire à un autre ou d'un logement locatif privé à un autre, pourvu que les frais de logement représentent 50 % ou plus de leur revenu.

a été conçue pour être un avantage transférable. Cela signifie que les bénéficiaires demeurent admissibles à la prestation s'ils déménagent d'un logement communautaire à un autre ou d'un logement locatif privé à un autre, pourvu que les frais de logement représentent 50 % ou plus de leur revenu. La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

. Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan , le logement est une grande priorité pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour créer plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca .

