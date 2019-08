De nouveaux véhicules pour améliorer les services de transport en commun offerts aux résidents de la région de Charlottetown

CHARLOTTETOWN, le 12 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures de transport en commun sont essentiels pour bâtir des collectivités durables et agréables, où les gens passent moins de temps dans les embouteillages et plus de temps avec les gens qu'ils aiment.

Aujourd'hui, Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et député de Charlottetown, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et Mike Cassidy, propriétaire de T3 Transit, ont annoncé le financement de trois projets de transport en commun à Charlottetown et dans les environs.

Ces trois projets comprennent l'achat de six autobus au diésel, cinq camionnettes de transport adapté et deux minibus, en vue de faciliter l'accès à un réseau de transport en commun pour les résidents de la grande région de Charlottetown. Ces nouveaux véhicules augmenteront la capacité des flottes existantes ou remplaceront de vieux véhicules, afin de fournir des services de transport en commun sécuritaires et fiables à tous les usagers.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans ces trois projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Île‑du‑Prince-Édouard consacre plus de 1,6 million de dollars aux projets et les bénéficiaires du financement devront assumer le reste des coûts.

Citations

« Investir dans les infrastructures de transport en commun aide à bâtir des collectivités durables, favorise la croissance économique et renforce la classe moyenne. Les nouveaux véhicules de transport en commun amélioreront l'accessibilité des services de transport en commun et permettront aux résidents de la grande région de Charlottetown d'atteindre leur destination de façon efficace et sécuritaire. »

Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et député de Charlottetown

« Fournir des infrastructures modernes aux collectivités canadiennes est nécessaire pour leur assurer un avenir sain et durable. Ces investissements sont essentiels pour permettre aux collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard de réaliser leur plein potentiel. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Ensemble, nous pouvons relever les défis du changement climatique en soutenant nos collectivités locales et des groupes à but non lucratif comme Pat and the Elephant. Investir dans le transport en commun aide à réduire le nombre de véhicules sur nos routes, permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et permet aux habitants de l'Île de se rendre plus facilement là où ils doivent aller. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« En tant qu'exploitant du réseau de transport en commun de la ville de Charlottetown et des villes de Stratford et de Cornwall, nous sommes de nouveau encouragés par le soutien financier accordé par les trois ordres de gouvernement pour l'achat de nouveaux équipements qui ne peuvent qu'aider à faire croître notre réseau et à maintenir la satisfaction des clients. »

Mike Cassidy, propriétaire de T3 Transit

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Produit connexe

Document d'information

De nouveaux véhicules pour améliorer les services de transport en commun offerts aux résidents de la région de Charlottetown

Le financement conjoint fédéral-provincial-municipal fourni dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera trois projets prévus à Charlottetown et dans les environs, notamment des améliorations du transport en commun.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans ces trois projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue plus de 1,6 million de dollars aux trois projets, et les bénéficiaires du financement devront assumer le reste des coûts.

Renseignements liés aux projets :

Nom du projet Lieu Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal / autre Renouvellement de la flotte de transport en commun dans la région de la capitale Charlottetown, Cornwall, Stratford Acheter six nouveaux autobus au diésel pour le réseau de transport en commun de la région de la capitale 1 742 400 $ 1 451 854 $ Charlottetown :

1 019 808 $ Stratford :

203 961 $ Cornwall :

138 974 $ Remplacement de la camionnette de Pat and the Elephant Charlottetown Remplacer cinq camionnettes de transport adapté tout équipées pour l'organisme sans but lucratif Pat and the Elephant 175 158 $ 145 951 $ 140 891 $ Achat de minibus de transport en commun pour la région de la capitale Charlottetown, Stratford, Cornwall Acheter deux nouveaux minibus pour la flotte du réseau de transport en commun de la région de la capitale, pour les trajets à faible densité 90 508 $ 75 416 $ Ville de Charlottetown et villes de Cornwall et de Stratford : 70 631 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/pe-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

