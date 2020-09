Hommage à six pionniers canadiens qui ont révolutionné leur domaine

TORONTO, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a émis un jeu de cinq timbres commémoratifs célébrant six pionniers de la médecine : la Dre M. Vera Peters, les Drs Bruce Chown, Julio Montaner, Balfour Mount et Ernest McCulloch, et le chercheur James Till. Leurs contributions dans les domaines de l'oncologie, de la médecine pédiatrique, de la recherche sur le VIH/sida, des soins palliatifs et de l'étude des cellules souches ont transformé la pratique de la médecine au Canada et partout dans le monde.

Postes Canada (Groupe CNW/Postes Canada)

Le Dr Chown, O.C., M.C. (1893-1986), a été l'un des premiers dans le monde à éliminer la maladie rhésus (Rh) qui entraînait autrefois la mort de nombreux nouveau-nés. Grâce au Dr Montaner, O.C., O.B.C. (né en 1956), le VIH/SIDA est devenu une maladie chronique gérable, son taux a grandement diminué et les personnes qui en sont atteintes ont maintenant une longévité comparable au reste de la population. Considéré comme le pionnier des soins palliatifs en Amérique du Nord, le Dr Mount, O.C., O.Q. (né en 1939), a fondé le premier service de soins palliatifs complet au monde dans un hôpital d'enseignement. La Dre Peters, O.C. (1911-1993), a révolutionné le traitement du lymphome de Hodgkin et du cancer du sein à une époque où les femmes chercheures en médecine n'étaient guère reconnues. James Till, O.C., O. Ont. (né en 1931), et le Dr Ernest McCulloch, O.C., O. Ont. (1926-2011), ont transformé la notion de renouvellement des tissus en prouvant l'existence des cellules souches.

Cette émission souligne le dévouement de ces personnes remarquables et de nombreux autres professionnels de la santé, scientifiques et technologues, y compris ceux qui travaillent à développer des diagnostics, des traitements et des mesures préventives pour stopper la COVID-19.

À propos des timbres

Conçus par Mike Savage et Dale Kilian de la maison vancouvéroise Signals, et imprimés par Colour Innovations, les timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur sont offerts en carnet de 10. Ils ornent également les plis Premier Jour officiels oblitérés dans les villes où ces personnes ont apporté leurs contributions remarquables.

Les timbres et les articles de collection sont disponibles en ligne à postescanada.ca/magasiner.

Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans la revue En détail.

