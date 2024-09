Les vignettes ont été conçues en collaboration avec le Cercle des survivants du Centre national pour la vérité et la réconciliation.

OTTAWA, ON, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Pour commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Postes Canada et le Cercle des survivants du Centre national pour la vérité et la réconciliation ont dévoilé aujourd'hui de nouveaux timbres mettant en vedette des œuvres d'art qui reflètent l'histoire des pensionnats et les séquelles qu'ils ont laissées.