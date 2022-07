Remontant au XIIe siècle, les carrousels servent à l'origine de jeux d'entraînement militaire. Au milieu du XIXe siècle, ils deviennent le manège bien-aimé des foires et demeurent aujourd'hui un élément nostalgique incontournable des parcs d'attractions.

Le jeu de timbres met en vedette cinq carrousels :

Carrousel Lakeside Park (Lakeside Park, St. Catharines, Ontario)

Construit par Kremer's Carousel Works vers 1903, ce carrousel d'une taille impressionnante compte 68 animaux et 4 chars disposés en 4 rangées. Encore aujourd'hui, en faire un tour ne coûte que 5 cents.

Carrousel Bowness (Heritage Park Historical Village, Calgary, Alberta)

Construit en 1904 par Herschell-Spillman Co., ce rare modèle est doté de trois rangées de rails, et les chevaux oscillent grâce à des roues motrices excentriques sous la plateforme.

Carrousel C.W. Parker no 119 (Burnaby Village Museum, Burnaby, Colombie-Britannique)

Construit en 1912 et entièrement restauré depuis, il compte 36 chevaux sauteurs, 4 chevaux fixes et 1 char. Il tourne au son d'un orgue Wurlitzer de 1925.

Carrousel Roseneath (Roseneath Fairgrounds, Roseneath, Ontario)

Construit en 1906 par C.W. Parker, c'est à l'origine un carrousel de fête foraine. En 2010, la National Carousel Association (États-Unis) lui décerne un prix Historic Carousel Award, un honneur qu'il est le seul à obtenir au Canada.

Le Galopant (La Ronde, Montréal, Québec)

Fabriqué en Belgique vers 1885, ce carrousel, itinérant à l'époque, fonctionne à la vapeur. Il fait sa première apparition au Canada dans le cadre d'Expo 67.

À propos des timbres

Les timbres ont été conçus par la maison Paprika et illustrés par René Milot. Imprimé par Colour Innovations, chaque timbre est orné d'un animal du carrousel auquel il est consacré, et le lieu est indiqué au bas de la vignette. L'émission est oblitérée à Calgary, où se trouvent l'Heritage Park Historical Village et le carrousel Bowness. Le cachet est inspiré des coupons pour les manèges des parcs d'attractions. L'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur (le carnet reprend le style des affiches publicitaires traditionnelles des cirques), un bloc-feuillet de cinq timbres, un pli Premier Jour officiel et un jeu de cinq cartes postales.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

