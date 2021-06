De nouveaux produits artisanaux d'ici s'ajoutent au collectif de cannabis

DLYS par ROSE ScienceVie accueille le microproducteur LaHoja et fait progresser le mouvement local d'artisans

HUNTINGDON, QC, le 28 juin 2021 /CNW/ - Le mouvement québécois du cannabis artisanal a pris encore plus d'ampleur avec l'arrivée depuis peu de nouveaux microproducteurs parmi les rangs du collectif DLYS -- une initiative de ROSE ScienceVie visant à accroître l'offre de produits fabriqués localement, tout en encourageant les entreprises implantées dans leur communauté.

Le producteur de cannabis artisanal LaHoja Organique de Beauce a lancé son premier produit récemment. Avec Cultures Angers, établi en Abitibi-Témiscamingue, ils sont les deux plus récents membres du collectif de microproducteurs québécois DLYS.

« L'équipe de LaHoja réalise de grandes choses », affirme le président et chef de la direction de ROSE ScienceVie, Davide Zaffino. « C'est motivant de contribuer à faire rayonner leur travail auprès des Québécoises et des Québécois et c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire chez nous pour le cannabis artisanal. »

Le premier produit de LaHoja sous la bannière de DLYS s'appelle Beauce -- Blue Iguana. Cet hybride, qui tire son nom des cocottes aux allures d'iguane qu'il produit, possède des arômes classiques du cannabis.

« Nous sommes très fiers que ce produit soit enfin offert en vente au détail », explique Karl Couture, président-directeur général de LaHoja. « Nous savions que nous avions entre les mains un cannabis de qualité pour les consommateurs. Grâce au soutien remarquable du collectif DLYS, nous avons réussi à le mettre en marché. Avoir accès à des ressources pour nous aider en matière de commercialisation, de logistique, de distribution et de réglementation fait une énorme différence dans la conduite de nos opérations et nous pensons que cela se traduit dans le produit. Nous sommes fiers de nous joindre au collectif DLYS mais, plus important encore, nous sommes heureux de continuer à faire ce que nous aimons dans notre communauté et à faire notre part pour l'industrie du cannabis d'ici avec notre production locale. »

La mission de ROSE pour la marque DLYS est de soutenir les microproducteurs artisanaux de cannabis avec son expertise du marché réglementé, des ressources et un engagement partagé envers les valeurs, les entreprises et les communautés du Québec.

À propos de ROSE ScienceVie

En tant qu'entreprise privée québécoise fondée par un groupe de cadres chevronnés ayant une vaste expérience dans des industries hautement réglementées, ROSE LifeScience s'engage à faire en sorte que la vente et la consommation responsables du cannabis bénéficient au Québec. De la culture du cannabis à la commercialisation, en passant par la logistique, ROSE joue un rôle clé sur le marché québécois. ROSE produit non seulement un cannabis remarquable, mais offre également un service complet de mise en marché à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois.

