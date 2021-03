De nouveaux outils s'ajoutent au programme Un emploi en sol québécois !

MONTRÉAL, le 4 mars 2021 /CNW/ - Dans le cadre de son programme Un emploi en sol québécois, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière de présenter un nouvel outil pour accompagner les personnes immigrantes dans leur découverte des régions du Québec et leur recherche d'emploi. Ce programme poursuit ainsi sa transformation numérique et compte dorénavant 11 vidéos pour présenter le Québec sous un nouvel angle.

Puisqu'il peut être difficile pour un nouvel arrivant de s'orienter sur notre vaste territoire, les chambres de commerce participantes au programme ont produit des vidéos de présentation de leur communauté et des services d'accompagnement des personnes immigrantes présents localement. En plus des informations offertes telles que le coût des logements, les activités spécifiques de la région, le salaire moyen, le taux de chômage, les infrastructures mises à disposition etc, ces vidéos de 10 minutes partagent des témoignages de personnes immigrantes établies dans la région qui décrivent bien leur processus d'intégration au milieu de vie. Véritables outils pour découvrir les différentes régions du Québec, ces vidéos sont disponibles sur une nouvelle page créée pour l'occasion : Milieux de vie

« Plus qu'un simple accompagnement pour la recherche d'emploi, le programme Un emploi en sol québécois a vocation à veiller à l'intégration des personnes immigrantes. C'est pourquoi, avec ces vidéos de présentation, nous espérons offrir aux personnes immigrantes participantes les informations nécessaires pour assurer le succès de leur installation », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Sur les 40 vidéos actuellement en production, 11 sont d'ores et déjà disponibles et présentent les villes et MRC suivantes : Sherbrooke, Vallée-du-Richelieu, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Montmagny, Memphrémagog, Bécancour-Nicolet-Yamaska, Sorel-Tracy, Charlevoix, Victoriaville, Brome-Missisquoi

« Nous avons veiller à donner la parole à des personnes immigrantes sur place pour être au plus près des réalités locales et régionales. Pour parvenir à ce résultat, nous avons collaboré étroitement avec les chambres de commerce participantes. Elles ont ainsi mobilisé des personnalités publiques locales pour présenter leur territoire aux nouveaux arrivants, et ainsi, offrir un premier regard objectif sur la région » a conclu Charles Milliard.

Depuis 2017, le programme Un emploi en sol québécois a permis près de 3 000 entretiens exploratoires entre des employeurs situés en région et des candidats provenant de l'immigration récente. Les employeurs intéressés à embaucher des personnes immigrantes peuvent s'inscrire au www.emploisolquebecois.ca.

