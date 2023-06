MONCTON, NB, le 22 juin 2023 /CNW/ - Les besoins et les attentes de la population canadienne en ce qui concerne la façon de recevoir des soins évoluent constamment. Dans les milieux de travail d'aujourd'hui, les employé(e)s souhaitent avoir accès à des options de soins de santé diversifiées, partout et en tout temps, par l'entremise du régime d'assurance collective offert par leur employeur. C'est pourquoi Croix Bleue Medavie est heureuse d'annoncer l'adoption d'une nouvelle approche pour son programme d'aide aux employés et leur famille (PAEF) enÉquilibre, qui est maintenant propulsé par Thérapie Inkblot.

« Avec la pression exercée sur les services de soins de santé au Canada à l'heure actuelle, les gens sont de plus en plus nombreux à rechercher un régime d'assurance collective qui contribue à répondre à leurs besoins en santé et mieux-être, affirme Catherine Biermann, chef de service, Solutions de produits numériques et partenariat. En intégrant un PAEF à leur régime d'assurance collective, les employeurs offrent de nouvelles voies aux membres de leur personnel. Un PAEF axé sur le numérique leur permet d'aller encore plus loin en multipliant les modalités et les ressources accessibles pour répondre aux besoins des employé(e)s en matière de santé mentale et de mieux-être. »

Une étude récente révèle que la majorité de la population canadienne (94 %) sont intéressés par au moins un service de santé numérique[i]. Le programme enÉquilibre propulsé par Inkblot mise sur les innovations technologiques en proposant un processus d'accueil et de prise de rendez-vous en libre-service et des options de soins virtuels, tout en conservant les autres aspects d'un PAEF traditionnel, comme les consultations en personne.

Approche du programme :

Soins personnalisés et coordonnés

Intervention précoce et meilleur accès aux soins

Continuité de la couverture et expérience cohésive pour les adhérents

Soutien complet, à court et à long terme

Flexibilité pour les adhérents de choisir le mode de soutien le plus approprié, qui répond le mieux à leurs besoins et avec lequel ils sont le plus à l'aise, que ce soit en personne, par téléphone ou en mode virtuel

« Souvent, on constate que les PAEF sont associés à un faible taux d'utilisation, déclare Denise Richardson, vice-présidente principale des Affaires commerciales à Thérapie Inkblot, une division de GreenShield Santé. Grâce à ce partenariat, nous visons à aider davantage d'employé(e)s au Canada à obtenir des soins personnalisés et pratiques où et quand ils en ont besoin. L'effet recherché : une main-d'œuvre en meilleure santé et plus heureuse et de meilleurs résultats sur la santé pour tout le monde. »

Dans le cadre de l'approche intégrée de Medavie, les employé(e)s et leurs personnes à charge admissibles peuvent conserver le ou la même thérapeute après avoir fait la transition entre les heures allouées par le PAEF et le remboursement au titre de leur garantie Soins de santé complémentaires ou de leur compte Gestion-santé, et ce, en profitant de tarifs réduits. Pour en savoir plus sur enÉquilibre, visitez le www.cbmedavie.ca/adherents/votre-couverture/enequilibre.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer des programmes de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne.

Croix Bleue Medavie figure au Temple de la renommée des cultures les plus admirées au Canada et a reçu le titre d'Entreprise généreuse décerné par Imagine Canada.

En tant qu'organisation sans but lucratif, nous ne sommes pas redevables à des actionnaires. Au lieu de quoi, nous sommes fiers d'investir dans nos collectivités afin d'aider à lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

À propos de Thérapie Inkblot

Thérapie Inkblot, une division de GreenShield Santé, est un PAE offrant une gamme complète de services et une plateforme numérique de santé mentale qui vise à améliorer la santé mentale à la maison, au travail et dans les autres sphères de la vie. Elle propose des solutions de santé mentale efficaces, accessibles et novatrices pour les particuliers et les entreprises, au moyen de consultations virtuelles et en personne, de services de jumelage personnalisé avec des thérapeutes et de programmes de mieux-être pour les employés axés sur le numérique.

Inkblot est fière d'avoir été nommée parmi les meilleurs lieux de travail au Canada pour le mieux-être mental et parmi les meilleurs lieux de travail au Canada pour les femmes par l'organisme Great Place to Work.

