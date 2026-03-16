De nouveaux mots à se mettre sous la dent : le vocabulaire des protéines de substitution

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française profite du Mois de la nutrition pour présenter son nouveau vocabulaire des protéines de substitution, fruit d'un travail mené avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval ainsi que le Conseil de la transformation alimentaire du Québec.

Ce vocabulaire présente la terminologie associée à une soixantaine de concepts relatifs aux sources de protéines pouvant se substituer aux protéines d'origine animale couramment consommées (viande, poisson, produits laitiers). Il permet d'en apprendre davantage sur des termes comme agriculture cellulaire, fermentation de précision, mycoprotéine, seitan et hydrolysat de protéines.

Les avancées technologiques rendent possible le développement d'aliments riches en protéines à base de végétaux, de champignons, de cellules animales, d'insectes ou d'organismes unicellulaires, notamment. Pour des raisons démographiques et environnementales, entre autres, ces sources de protéines sont susceptibles de gagner en popularité dans les années à venir.

Faits saillants

L'Office produit chaque année de nouveaux vocabulaires afin d'accroître la disponibilité d'une terminologie en français liée à des secteurs économiques clés et en émergence, où l'offre terminologique est limitée et où les besoins sont grandissants.

Avec son vocabulaire des protéines de substitution, l'Office bonifie son offre de vocabulaires du domaine de l'alimentation diffusés dans la Vitrine linguistique.

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À propos de l'Office québécois de la langue française

Par ses actions, l'Office permet aux Québécoises et aux Québécois de vivre, de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français. Il fait notamment la promotion de l'usage et de la qualité de la langue française, surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec, et offre des outils et des services linguistiques adaptés à différentes clientèles. De plus, il contribue à la francisation des milieux de travail en produisant de la terminologie en français.

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SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]