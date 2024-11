De nouveaux membres au sein du conseil d'administration de l'ITAQ

LA POCATIÈRE et SAINT-HYACINTHE, QC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est fier d'annoncer la nomination de sept nouveaux membres ainsi que le renouvellement d'un membre indépendant au sein de son conseil d'administration. Ces nominations font suite à l'échéance de plusieurs mandats en juin dernier. D'ailleurs, tel que le prescrit la Loi de l'ITAQ, l'Institut est administré depuis sa création en juillet 2021 par un conseil d'administration composé de membres indépendants nommés par le gouvernement du Québec, de membres représentant le personnel, ceux représentant les étudiant.es et d'office par la direction générale et la direction des études.

Des personnalités reconnues dans leur milieu

Paul Caplette

Nommé à titre de membre indépendant le 10 juillet dernier, M. Caplette est reconnu du milieu agricole en tant qu'agriculteur de Céréales Bellevue Inc. depuis 1982 et comme collaborateur de la chronique Profession agriculteur dans Le Bulletin des agriculteurs.

William Francoeur

Nommé trésorier du conseil d'administration de l'ITAQ le 16 octobre dernier, M. Francoeur est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréées du Québec de même que de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, M. Francoeur est directeur des finances de Station Agro-Biotech depuis 2023.

Pascal Pelletier

Nommé membre indépendant le 16 octobre dernier, M. Pelletier exploite la Ferme Pocatoise depuis 2007, soit dès la fin de son diplôme en Gestion et technologies d'entreprise agricole de l'ITAQ, au campus de La Pocatière.

Laurie-Jade Drouin

Nommée par l'Association étudiante en octobre 2024, Mme Drouin se joint au conseil d'administration de l'ITAQ en tant que membre étudiant du campus de La Pocatière. Elle étudie en ce moment en Technologie des productions animales.

Julie Gauthier

Nommée par ses pairs en juin 2024 et officiellement au Conseil des ministres le 6 novembre, Mme Gauthier représente les membres du personnel enseignant du campus de Saint-Hyacinthe. Elle enseigne au programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments.

Joëlle Seyer

Nommée par ses pairs en juin 2024 et officiellement au Conseil des ministres le 6 novembre, Mme Seyer représente les membres du personnel non-enseignant du campus de Saint-Hyacinthe. Elle est technicienne de laboratoire à la Direction des études.

Vincent Couture

Nommé membre indépendant le 6 novembre, M. Couture est agronome de formation et membre de l'Ordre des Agronomes du Québec. Il est, depuis novembre 2022, directeur du développement durable et conseiller à la haute direction de Préval Ag. Il cumule plus de 16 années d'expérience en gestion et administration dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Marie Gosselin

Nommée membre indépendante le 6 novembre pour un renouvellement, Mme Marie Gosselin est membre de l'Ordre des agronomes du Québec et est présidente de Mûr Conseil, une entreprise de services-conseils en stratégie, marketing et de courtage alimentaire qu'elle dirige depuis 2015.

« Nous tenons à féliciter les nouveaux membres au sein du Conseil d'administration et nous profitons de cette communication pour remercier les membres qui ont terminé leur mandat et qui ont siégé sur le tout premier Conseil de l'ITAQ. Ils ont effectué un travail remarquable compte tenu de toutes les mesures qui devaient être mises en place pour la réalisation d'un nouvel organisme. Ils étaient aux premières heures de l'ITAQ et je les remercie sincèrement pour cet accomplissement », déclare Alain Chalifoux, président du Conseil d'administration de l'ITAQ.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

Photos : les photos de l'ensemble des membres du Conseil d'administration se trouvent ici : Conseil d'administration | Institut de technologie agroalimentaire du Québec

