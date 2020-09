L'honorable Ahmed Hussen, ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement de l'Alberta, ont fait l'annonce de l'inauguration.

Composé d'appartements d'une et de deux chambres, le nouvel ensemble offrira un logement sûr et stable à des personnes seules, à des couples et à des familles confrontés à l'instabilité résidentielle ou à l'itinérance. Les résidents auront accès à des programmes sociaux et à des services de soutien pour les Autochtones, fondés sur leur culture, grâce à un partenariat entre la Right at Home Housing Society et NiGiNan Housing Ventures.

Les gouvernements de l'Alberta et du Canada ont contribué conjointement à hauteur de 6 millions de dollars pour cet ensemble, qui a permis de créer plus de 70 emplois.

« Tous les Canadiens méritent un logement sécuritaire et abordable qu'ils peuvent appeler leur propre chez-soi. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, 42 familles auront un domicile à proximité des services dont elles ont besoin. C'est un excellent exemple de la stratégie nationale du logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre des Familles, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Je suis heureux de voir le nouveau projet de logement ouvrir ses portes. Ces appartements permettront aux personnes les plus démunies d'accéder à un logement stable avec des services de soutien pour les aider à se remettre sur pied. Grâce à ce projet, le gouvernement de l'Alberta respecte son engagement à répondre au besoin de logements supervisés plus permanents. » - Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement

« Le logement, c'est plus qu'un toit au-dessus de la tête de quelqu'un. Ce type de logement offre les bases d'une vie meilleure. Ces nouvelles unités de logement peuvent être un lieu sûr où les gens peuvent reconstruire leur vie et se soigner. La combinaison d'un logement sûr et d'un soutien culturel donnera aux indigènes un fort sentiment de communauté et d'appartenance. » - Rick Wilson, ministre provincial des relations avec les indigènes

« Ce projet est une étape importante dans la lutte contre le sans-abrisme en Alberta. Le gouvernement de l'Alberta continuera à travailler avec nos partenaires pour aider à trouver des solutions de logement appropriées et à fournir d'autres soutiens nécessaires aux personnes sans abri. » - Rajan Sawhney, ministre provincial des services sociaux et communautaires

« Augmenter l'offre de logements permanents avec accompagnement est une priorité essentielle pour la ville, car ce type de logement est un élément essentiel pour mettre fin au sans-abrisme et à la pauvreté. Je suis heureux que ce complexe de logements réponde aux besoins des habitants d'Edmonton qui ont du mal à trouver un endroit sûr qu'ils peuvent appeler leur foyer, ainsi que la sécurité et le soutien dont ils ont besoin pour mener une vie saine et connectée. » - Don Iveson, maire de la ville d'Edmonton

« "Right at Home" et notre partenaire NiGiNan Housing Ventures sont reconnaissants pour le financement et le soutien opérationnel des gouvernements fédéral, provincial et municipal. Le logement permanent avec services de soutien est un investissement dans les personnes et la communauté, et ce nouveau bâtiment dans le nord-est d'Edmonton apportera la dignité, la sécurité et de meilleurs résultats en matière de santé aux personnes les plus vulnérables de notre communauté. » - Stuart Kehrig, président de la Right at Home Housing Society

« NiGiNan existe pour servir les personnes dans le besoin en fournissant un logement abordable et permanent avec services de soutien à Edmonton. Avec ce projet, la Right At Home Housing Society s'est engagée dans un partenariat avec NiGiNan et a fait preuve d'une véritable alliance. Ensemble, nous faisons des progrès en matière de réconciliation dans le secteur du logement. » - Carola Cunningham, directrice générale, NiGiNan Housing Ventures

Le plan de redressement de l'Alberta est une stratégie audacieuse et ambitieuse à long terme visant à bâtir, à diversifier et à créer des dizaines de milliers d'emplois dès maintenant. La construction d'écoles, de routes et d'autres infrastructures essentielles profite à nos collectivités. En diversifiant notre économie et en attirant des investissements dans le contexte fiscal le plus concurrentiel du Canada, nous mettons l'Alberta sur la voie d'une génération de croissance. L'Alberta s'est mobilisée pour sauver des vies en aplanissant la courbe de la pandémie, et nous devons maintenant faire de même pour préserver les moyens de subsistance, croître et prospérer.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnait que ce bâtiment est construit sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Plains Cree, Tsuu T'ina, M é tis, et Cree.

reconnait que ce bâtiment est construit sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Plains Cree, Tsuu T'ina, M tis, et Cree. Les résidents commenceront à emménager dans leur nouveau chez-soi le 1er octobre.

Les locataires seront près des transports en commun et des commodités locales.

Cet ensemble fait partie des dépenses d'infrastructures de plus de 10 milliards de dollars annoncées dans le cadre du plan de redressement de l' Alberta .

. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La Stratégie nationale sur le logement repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

