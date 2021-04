PORTAGE LA PRAIRIE, MB, le 1er avril 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada finance la construction de logements abordables pour les personnes âgées de Portage la Prairie.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi qu'Irvine Ferris, maire de Portage la Prairie et Al Braun, président de la Portage la Prairie Assisted Living Corporation, ont annoncé un investissement fédérak de près de 16,8 millions de dollars pour Dufferin Villa.

Dufferin Villa offrira 53 nouveaux logements sûrs et abordables pour les aînés. En tant que complexe d'aide à la vie autonome, l'immeuble de trois étages est conçu pour répondre aux besoins sociaux, récréatifs et de mobilité des aînés. Il s'agira du premier ensemble de ce genre dans la collectivité locale.

Les repas, l'entretien ménager, la collecte des ordures, les activités sociales et récréatives et les services personnels d'intervention d'urgence feront partie des services d'aide à la vie autonome offerts à Dufferin Villa.

Ce financement provient du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la rénovation de logements abordables à usage mixte et pour ménages à revenus mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

Citations :

« Les aînés du Canada ont façonné notre pays et contribuent chaque jour à nos collectivités. Grâce à cet investissement par notre gouvernement, un plus grand nombre d'aînés de Portage la Prairie ont maintenant un chez-soi accessible qui répond à leurs besoins. Grâce également à la collaboration et au dévouement des partenaires communautaires, un plus grand nombre d'aînés de Portage la Prairie pourront vivre de façon autonome et avec dignité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Les personnes âgées méritent un chez-soi sain et abordable. Dans le cadre du Fonds de co-investissement, notre gouvernement travaille main dans la main avec ses partenaires afin de veiller à ce qu'un plus grand nombre de logements abordables soient mis à la disposition de nos aînés à Portage la Prairie. » - Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud

« Le nouveau complexe de logements avec assistance Dufferin Villa fera une réelle différence pour les aînés de Portage la Prairie. Les fonds que nous y consacrons permettront de répondre aux besoins des aînés, de leur offrir un foyer sécuritaire et abordable. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir le logement avec assistance afin de faire en sorte que tous les Canadiens aient un foyer. » - Ministre des Aînés, Deb Schulte

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de prendre soin de nos personnes âgées et nous savons à quel point il est important pour les personnes âgées de pouvoir vivre de manière autonome auprès de leur famille et de leurs amis. L'ensemble Dufferin Villa, à Portage la Prairie, est un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement à faire en sorte que les aînés reçoivent du soutien tout en restant en contact avec leurs communautés. » ‒ L'honorable Jim Carr, représentant spécial du premier ministre pour les Prairies et député fédéral de Winnipeg-Centre-Sud

« La Ville de Portage la Prairie est très heureuse de voir cet établissement d'aide à la vie autonome devenir une réalité dans notre collectivité. Dufferin Villa sera la première du genre dans notre ville. L'annonce d'aujourd'hui est le résultat de nombreuses années de travail acharné des membres du conseil d'administration et du soutien de nos citoyens et de nos donateurs. Nous tenons à remercier la SCHL de soutenir cet ensemble précieux pour notre collectivité. » - Irvine Ferris, maire de Portage la Prairie

« Dufferin Villa offrira aux aînés de notre collectivité un accès à des logements-services bien conçus et abordables dont nous avons grandement besoin. Ce sera le premier ensemble du genre à Portage la Prairie; il offrira aux aînés la possibilité de continuer à vivre près de leur famille et de leurs amis plutôt que de déménager dans une autre collectivité. Nous sommes reconnaissants du soutien financier de la SCHL et avons hâte de terminer les travaux de construction et d'accueillir les aînés dans leur nouvelle maison. » - Al Braun, président de la Portage la Prairie Assisted Living Corporation

Faits en bref :

Une tranche de 1 442 484 $ du prêt total de 16 792 720 $ dans le cadre du FNCIL sera un prêt-subvention.





17 unités de logements auront un loyer qui ne dépasse pas 80 % du loyer médian du marché de la région avec l'aide financière de la SCHL.





La conception proposée du bâtiment dépasse le seuil minimal d'efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet de serre du FNCIL et tous les logements seront accessibles.





Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les vétérans et les jeunes adultes.





Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.





collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.





Les aînés constituent le groupe d'âge qui connaît la plus forte croissance démographique au Canada . D'ici 2030, le nombre d'aînés au pays devrait atteindre 9,6 millions, soit près du quart de la population.





. D'ici 2030, le nombre d'aînés au pays devrait atteindre 9,6 millions, soit près du quart de la population. Le gouvernement du Canada a un vaste programme national pour les aînés qui comprend des initiatives qui :

a. améliorent la sécurité du revenu des aînés;

b. améliorent l'accès des aînés à des logements abordables;

c. encouragent le vieillissement en santé et améliorent l'accès aux soins de santé;

d. favorisent l'inclusion sociale et l'engagement des aînés.





a un vaste programme national pour les aînés qui comprend des initiatives qui : a. améliorent la sécurité du revenu des aînés; b. améliorent l'accès des aînés à des logements abordables; c. encouragent le vieillissement en santé et améliorent l'accès aux soins de santé; d. favorisent l'inclusion sociale et l'engagement des aînés. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Information sur le présent communiqué, Mikaela Harrison, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Len Catling, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca