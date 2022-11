GIBSONS, BC, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Les résidents et résidentes à revenu moyen de la ville de Gibsons auront bientôt accès à un plus grand nombre de logements abordables.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Nicholas Simons, ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté et député provincial de Powell River-Sunshine Coast, en compagnie de la mairesse de Gibsons, Silas White, et de Mike Alsop, président de la Sunshine Coast Affordable Housing Society, a annoncé un investissement de plus de 15 millions de dollars pour construire 40 logements locatifs abordables dans la ville de Gibsons.

L'immeuble de quatre étages, situé au 571, chemin Shaw, est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, la Ville de Gibsons et la Sunshine Coast Affordable Housing Society (SCAHS). Les logements comprennent des studios et des logements pourvus d'une, deux ou trois chambres. Neuf de ces logements sont entièrement accessibles et les 31 autres peuvent être adaptés pour répondre à des besoins particuliers. L'ensemble sera détenu et exploité par la Sunshine Coast Affordable Housing Society.

Le gouvernement fédéral verse une contribution de 2,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), et la province de la Colombie-Britannique verse environ 10,4 millions de dollars en financement à faible taux d'intérêt par l'entremise de HousingHub, ainsi qu'environ 1,6 million de dollars en subventions conjointes (1,5 million de dollars provenant de l'initiative fédérale BC Priorities Housing et 134 000 dollars du Housing Endowment Fund). De plus, la SCAHS fournit environ 583 000 $ en financement, et la Ville de Gibsons fournit 365 000 $ par l'intermédiaire de son Fonds de réserve pour le logement abordable et louera le terrain, évalué à environ 2,98 millions de dollars, à un taux nominal.

L'aménagement comprendra également une aire de jeu pour enfants, une terrasse commune et un jardin communautaire. L'achèvement des travaux est prévu pour l'automne 2023.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à travailler avec des collectivités comme la Ville de Gibsons pour veiller à ce que les familles et les aînés aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En investissant dans le logement abordable, nous aidons un plus grand nombre de Canadiens à demeurer dans leur collectivité et à y prospérer. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« En investissant dans des ensembles de logements abordables à Gibsons et partout au pays, nous construisons des logements inclusifs et accessibles pour ceux qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts concertés de nos partenaires déterminés, ce projet contribuera à combler la pénurie de logements que nous constatons sur la Sunshine Coast en soutenant les familles, les aînés et les résidents tout en contribuant au bien-être économique et social de toute la collectivité. Notre gouvernement continuera de faire des investissements comme celui-ci pour que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country

« Ce nouvel ensemble de 40 logements offrira des logements abordables dont les familles, les personnes âgées et les personnes qui résident à Gibsons ont grandement besoin. En contribuant au financement de cet immeuble, notre gouvernement fournit une ressource précieuse de logements abordables pour les habitants de la Sunshine Coast. Les ensembles résidentiels comme celui-ci aident des villes comme Gibsons à poursuivre leur croissance et contribuent au dynamisme de la Colombie-Britannique. » - L'honorable Nicholas Simons, ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté et député provincial de Powell River-Sunshine Coast.

« Notre ensemble de Shaw Road sera un excellent point de départ pour offrir des logements abordables aux personnes qui vivent et travaillent sur la Sunshine Coast. Sans le leadership de la Ville de Gibsons, de BC Housing et de la SCHL et le travail acharné de notre conseil d'administration et de nos partenaires de New Commons Development, nous n'aurions pas pu en faire autant. » - Mike Alsop, ancien président, Sunshine Coast Affordable Housing Society.

« Ce projet remonte à huit ans, à l'époque où le Conseil s'est associé à une incarnation antérieure de la Société d'habitation pour trouver des terrains de la Ville pour des logements abordables. Pour remonter plus loin, nous sommes reconnaissants envers la famille Christenson d'avoir vendu ce terrain à la Ville à une valeur inférieure à la valeur marchande pour un usage public. Nous sommes reconnaissants envers la Société pour sa persévérance, ainsi qu'à BC Housing et au gouvernement fédéral pour avoir concrétisé cette vision. Ces 40 unités auront un impact important sur notre collectivité. » - Silas White, maire de Gibsons.

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant une déficience développementale.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. L'organisme HousingHub a été créé en 2018. Il travaille avec des collectivités ainsi que des promoteurs d'organismes sans but lucratif et du secteur privé pour accroître l'offre au sein du parc locatif et les possibilités d'accession à la propriété pour les membres de la population britanno-colombienne qui ont des revenus moyens.

Par l'entremise de HousingHub, la Province offre, par l'intermédiaire de prêts assortis de taux d'intérêt inférieurs à ce qui serait autrement disponible, du financement à faible coût à des promoteurs et à ses partenaires sans but lucratif pour la construction de logements. Ces promoteurs et partenaires sans but lucratif s'engagent à faire profiter les locataires et les propriétaires-occupants potentiels des économies réalisées sur le plan des coûts de construction au moyen de loyers plus abordables et de possibilités d'accession à la propriété.

Cet ensemble fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la province a financé plus de 36 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont plus de 158 logements à Gibsons .

