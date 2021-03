GUELPH, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'associe à la St. Joseph's Housing Corporation du St. Joseph's Health Centre de Guelph pour répondre aux besoins de logement des aînés à Guelph.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Lloyd Longfield, député fédéral de Guelph, ainsi que Mike Harris, député provincial de Kitchener-Conestoga, Cam Guthrie, maire de Guelph, Kelly Linton, président du conseil du comté de Wellington et Brendan Lane, président du conseil d'administration de la St. Joseph's Housing Corporation, ont annoncé aujourd'hui que l'ensemble Silver Maple Seniors Community recevra 38,9 millions de dollars du gouvernement fédéral, et un financement fédéral-provincial conjoint supplémentaire de 2,9 millions de dollars.

Ces fonds seront versés par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles à revenus, à modes d'occupation et à usages mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada. Le financement conjoint fédéral-provincial est fourni dans le cadre des programmes Investissement dans le logement abordable, Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement et Initiative Canada-Ontario de logement communautaire.

Le Silver Maple Seniors Community, mis sur pied en partenariat avec Amico Affiliates, comprendra un immeuble à logements de sept étages, comptant au total 115 logements, conçu pour aider les aînés à vivre de façon autonome.

St. Joseph's Housing Corporation est un organisme de bienfaisance sans but lucratif dont l'objectif est de soulager les personnes âgées souffrant de diverses incapacités en fournissant et en exploitant des logements sans but lucratif à leur intention. Un autre objectif est de leur fournir des installations récréatives et éducatives connexes et de leur proposer des activités culturelles et d'autres programmes associés. La St. Joseph's Housing Corporation exploite actuellement The Residences of St. Joseph's, un ensemble de 80 appartements abordables destinés aux aînés du St. Joseph's Health Centre de Guelph.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Des investissements comme celui-ci, à Guelph, démontrent que notre gouvernement est déterminé à aider à créer des emplois et à stimuler l'économie, tout en donnant accès à des logements sûrs et abordables qui répondent aux besoins des aînés du Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement accorde la priorité aux Canadiens qui éprouvent les plus grands besoins en matière de logement, y compris les aînés. Ces investissements contribuent grandement à créer un avenir plus durable en augmentant l'offre de logements plus abordables et accessibles. L'annonce d'aujourd'hui concernant la création de 115 logements destinés aux aînés autonomes est une excellente nouvelle pour les aînés de notre communauté qui emménageront dans ces logements sûrs avec services de soutien. » - Lloyd Longfield, député fédéral de Guelph

« Je suis fier que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour offrir aux aînés des logements sécuritaires, accessibles et abordables à Guelph et partout en Ontario. Ce sont des projets comme Silver Maple Seniors Community qui font une réelle différence dans nos communautés. » - Mike Harris, député provincial, Kitchener-Conestoga

« La Ville de Guelph est fière d'être partenaire dans ce projet. Le financement annoncé aujourd'hui nous aidera à répondre au besoin urgent d'offrir des logements abordables, sûrs et confortables aux aînés de notre communauté. Je tiens à remercier les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour leur soutien financier et tous les partenaires pour leur formidable collaboration. » - Cam Guthrie, maire de Guelph

« La crise liée à la COVID-19 révèle l'importance d'avoir un chez-soi. L'administration du comté de Wellington est déterminée à collaborer avec ses partenaires pour créer des logements appropriés, sûrs et abordables pour les résidents qu'elle dessert. L'ensemble Silver Maple Seniors Community comprendra 115 logements, dont 65 logements abordables, pour nos aînés. Cette approche à revenus et à usages mixtes assure la viabilité financière continue de l'ensemble afin de continuer à soutenir les aînés de notre communauté. » - Kelly Linton, président du conseil du comté de Wellington

« Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires financiers gouvernementaux qui font de l'ensemble Silver Maple Seniors Community une réalité : la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Ville de Guelph et l'administration du comté de Wellington, ainsi que notre partenaire en aménagement et construction, Amico Affiliates. Grâce à eux, la Silver Maple Seniors Community offrira des logements abordables et accessibles aux aînés, y compris les personnes handicapées, dans un environnement où les aînés peuvent se sentir en sécurité, en étant confortables et autonomes. - Brendan Lane, président du conseil d'administration de la St. Joseph's Housing Corporation du St. Joseph's Health Centre de Guelph

« Félicitations à la St. Joseph's Housing Corporation (Guelph), pour sa vision et sa détermination, à la Ville de Guelph et à l'administration du comté de Wellington, pour leur soutien et leur engagement à l'égard de ce projet, et à la SCHL, pour ce programme et pour le leadership et le financement qui rendent possible la construction d'ensembles comme celui-ci. Les représentants de ces organismes sont dévoués et infatigables lorsqu'il s'agit de mener à bien des projets. Bravo! Nous remercions également les gens du quartier de nous avoir accueillis et de nous avoir bien compris et soutenus. Amico est très fière de participer à un projet aussi utile et transformationnel. - Cindy Prince, vice-présidente, Amico Affiliates

Faits en bref :

De ce montant, 2 320 395 $ seront des prêts-subvention.





Parmi les nouveaux logements, 56,52 % seront abordables, soit un total de 65 logements.





De plus, 20 % des nouveaux logements, soit 23 logements au total, respecteront les exigences du FNCIL en matière d'accessibilité.





Le projet vise à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 27,10 % et 30,20 %, respectivement, par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNÉB) de 2015.





Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.





Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.





va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 12 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

