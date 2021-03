De nouveaux logements abordables pour aînés à Whitehorse

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon, et Larry Bagnell, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député du Yukon, ont annoncé une contribution financière du gouvernement du Canada pouvant atteindre 34,5 millions de dollars, en plus des quelque 4.5 millions de dollars versés par le gouvernement du Yukon, pour un ensemble de 84 logements avec services de soutien pour aînés à Whitehorse.

Le nouveau Normandy Manor sera construit et exploité par KBC Developments, un partenariat local composé de Ketza Construction, de Borud Enterprises et de Northern Vision Development. La résidence Normandy Manor aidera à combler une lacune dans le continuum du logement : le manque de logements pour les aînés du Yukon qui ne peuvent pas vivre de façon autonome, mais qui ne sont pas prêts à emménager dans un établissement de soins continus. Une fois que l'immeuble sera achevé, la Société d'habitation du Yukon aura accès à 10 logements pour son parc de logements communautaires.

Normandy Manor est situé dans le lotissement Takhini de Whitehorse, sur le territoire traditionnel de la Première Nation Kwanlin Dün et du conseil de Ta'an Kwach'an.

L'ensemble reçoit du soutien dans le cadre du Fonds national de co-investissement, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), du Fonds pour les initiatives en matière de logement et du Programme municipal de construction de logements locatifs.

Citations :

« Les aînés du Canada ont façonné ce pays et contribuent chaque jour à nos communautés. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons veiller à ce que ces personnes aient accès à un chez-soi sûr et abordable. Le Normandy Manor illustre bien ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement s'unissent dans un but commun, et j'ai hâte de voir l'impact positif que ce projet aura sur la communauté de Whitehorse. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Les aînés du Yukon méritent un chez-soi sain et abordable. Grâce au fonds de co-investissement, notre gouvernement travaille de concert avec le territoire et des partenaires privés pour garantir un parc accru de logements abordables pour les personnes âgées. » - Larry Bagnell, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député du Yukon

« Comme nous l'avions promis dans le Plan d'action en matière de logement pour le Yukon, nous travaillons fort pour contribuer à un continuum du logement durable et résistant pour le territoire. Cet ensemble de logements avec services de soutien pour aînés est aussi un exemple de la mise en œuvre du récent plan d'action Vieillir chez soi. Il démontre ce que nous pouvons accomplir grâce à des partenariats efficaces entre le secteur privé et les administrations municipales, territoriales et fédérales. » - L'honorable Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Au nom du Conseil, je suis ravi de voir davantage de logements subventionnés pour les aînés dans notre collectivité. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet au moyen d'un incitatif à l'aménagement, et nous continuerons de travailler avec notre gouvernement et nos partenaires des Premières Nations pour aider les gens à accéder à un logement dans tout le continuum du logement. Nous sommes heureux de voir un plus grand nombre d'aînés demeurer à Whitehorse, et des ensembles comme celui-ci encourageront les gens à en créer d'autres. » - Dan Curtis, maire de Whitehorse

« KBC est fier d'avoir créé le premier ensemble privé de logements avec services de soutien pour aînés du Yukon. Normandy Manor comblera un manque dans le continuum du logement grâce à un produit conçu, construit et détenu par des Yukonnais. Nous reconnaissons que ce projet ne serait pas possible sans le soutien des trois ordres de gouvernement, et nous nous joignons à tous les Yukonnais pour remercier les gouvernements du Canada et du Yukon et la Ville de Whitehorse de leur soutien. Nous avons hâte, car, lorsque Normandy Manor ouvrira ses portes en 2022, notre projet de construction deviendra un milieu de vie offrant des services de soutien et des programmes qui permettront aux aînés de vivre longtemps et en santé au même endroit. » - Michael Hale, KBC Developments

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnaît que l'ensemble Normandy Manor est situé sur le territoire traditionnel de Ta'an Kwach'an Council et Kwanlin Dün First Nation.

reconnaît que l'ensemble Normandy Manor est situé sur le territoire traditionnel de Ta'an Kwach'an Council et Kwanlin Dün First Nation. La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a affecté jusqu'à environ 34,5 millions de dollars au projet dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement. Les conditions de ce financement sont actuellement remplies par KBC Developments Inc.

Le financement du gouvernement du Yukon comprend : 500 000 $ du Fonds pour les initiatives en matière de logement, une subvention de 500 000 $ du Programme municipal de construction de logements locatifs et 3,5 millions de dollars en vertu d'un bail prépayé pour 10 logements de l'immeuble devant être utilisés par le gouvernement du Yukon pendant 20 ans.

comprend : 500 000 $ du Fonds pour les initiatives en matière de logement, une subvention de 500 000 $ du Programme municipal de construction de logements locatifs et 3,5 millions de dollars en vertu d'un bail prépayé pour 10 logements de l'immeuble devant être utilisés par le gouvernement du pendant 20 ans. En plus du financement hypothécaire de plus de 29,5 millions de dollars, KBC Developments a obtenu 2 millions de dollars en investissements privés et le terrain offert par des partenaires du projet, ce qui porte le total des investissements privés à plus de 31 millions de dollars.

La Ville de Whitehorse a versé 500 000 $ en incitatifs à l'aménagement sur 10 ans.

a versé 500 000 $ en incitatifs à l'aménagement sur 10 ans. La construction des 84 logements de l'ensemble Normandy Manor a commencé en août 2020.

Ce projet appuie les objectifs du Plan d'action en matière de logement pour le Yukon et du plan d'action Vieillir chez soi visant à aider les Yukonnais à trouver un logement qui répond à leurs besoins.

et du plan d'action Vieillir chez soi visant à aider les Yukonnais à trouver un logement qui répond à leurs besoins. Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

Fonds pour les initiatives en matière de logement

Société d'habitation du Yukon

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Mikaela Harrison, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 819-654-5546, [email protected]; Renée Francoeur, Communications du Cabinet, 867-334-9194, [email protected]; Leonard Catling, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-737-4029, [email protected]; Sarah Murray, Communications, Société d'habitation du Yukon, 867-334-9320, [email protected]; Michael Hale, KBC Developments, 867-336-7888, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca