SAINT JOHN, NB, le 18 juin 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, car les collectivités canadiennes, y compris les femmes à faible revenu, ont encore de la difficulté à trouver un logement sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, ainsi que l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, au nom de l'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social, ont annoncé un investissement de 1,33 million de dollars du gouvernement fédéral pour construire l'immeuble de la rue Victoria, de l'organisme Unified Saint John Housing Co-operative. Cet immeuble comprend 14 logements principalement destinés aux femmes à faible revenu, y compris celles avec des enfants.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La Province du Nouveau-Brunswick participe également à ce projet d'ensemble en offrant un prêt-subvention de 480 000 $ et des suppléments au loyer pour 12 des logements, afin que les locataires ne paient pas plus de 30 % du revenu total de leur ménage en loyer.

L'immeuble de trois étages de la rue Victoria, de la Unified Saint John Housing Co-operative, vise à réduire d'au moins 25,02 % la consommation énergétique et d'au moins 33,08 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015 ou du Code national du bâtiment de 2015.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Saint John, et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, des personnes et des familles à faible revenu de Saint John ont maintenant accès à des logements abordables. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des femmes et des enfants qui vivent dans l'ensemble USJ Victoria Commons et fait de notre ville un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel. » - Wayne Long, député de Saint John-Rothesay

« Notre gouvernement estime que la population du Nouveau-Brunswick mérite d'avoir accès à un logement abordable, sûr, convenable et confortable au sein d'une collectivité inclusive. Il s'agit d'un élément clé de nos efforts visant à développer des collectivités dynamiques et durables dans notre province. C'est pourquoi nous sommes heureux d'investir dans cet important ensemble de logements à Saint John et d'offrir des logements admissibles au supplément de loyer, y compris des logements accessibles, à l'intention de personnes à faible revenu au cours des 20 prochaines années. » - L'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social

« Cet ensemble est un excellent exemple d'élan qui s'établit lorsqu'un groupe de personnes ayant des intérêts semblables se réunit pour travailler à l'atteinte du même objectif. L'incidence de la Unified Saint John Housing Co-op et de ses partenaires dans ce quartier est durable. Cet immeuble de 14 logements est le joyau qui servira de point d'ancrage à la revitalisation du quartier pour les années à venir. » ‒ Lynn Wood, présidente du conseil d'administration, Unified Saint John Housing Co-operative

Le financement de 1,33 million de dollars du FNCIL a été attribué sous la forme suivante :

un prêt-subvention de 91 251 $;



un prêt à faible coût de 1,24 million de dollars.

L'ensemble devra maintenir des loyers abordables pour les 12 logements pendant au moins 20 ans.





L'aire commune de l'immeuble est sans obstacle et cinq logements sont accessibles.





Housing Alternatives Inc. offre aux locataires un soutien et des services intégrés à temps partiel, sur place.





Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.





collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.





Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.





Le Budget 2021 propose d'affecter, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.





en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

