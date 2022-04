Le financement fédéral pour l'achat du terrain aide Horizon Housing à élaborer un immeuble résidentiel de 72 unités à Currie Lands. Il est prévu que 20 seront prioritaires pour les femmes et les enfants. Le gouvernement du Canada collabore avec Horizon Housing pour obtenir des fonds de la Stratégie nationale sur le logement afin de réaliser l'aménagement proposé.

L'initiative reçoit des fonds dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux (ITF), un fonds de 200 millions de dollars qui appuie la cession de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires afin qu'ils soient transformés en logements abordables. L'ITF est une initiative de la Stratégie nationale sur le logement mise en œuvre par la SCHL, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Emploi et Développement social Canada (EDSC) et la Société immobilière du Canada.

« La Stratégie nationale sur le logement permet de s'assurer que la population canadienne a accès à un plus grand nombre de logements convenables et abordables. Dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux, on réaffecte d'anciens terrains publics en y construisant des logements qui répondent aux besoins de la population comme celle du quartier Currie, à Calgary. Félicitations à tous les futurs résidents et résidentes de ce merveilleux ensemble à Calgary. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« C'est un grand jour, car nous savons que ces terrains du quartier Currie fourniront bientôt aux résidents et résidentes de Calgary plus de logements qui répondent à leurs besoins et qui sont abordables. Il faut plus de logements abordables dans notre ville, et notre gouvernement est fier de contribuer à leur production. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Cette annonce s'inscrit dans l'engagement de la Société immobilière du Canada à offrir des options de logement abordable dans ses collectivités partout au Canada et nous avons hâte de travailler avec Horizon Housing pour réaliser ce projet à Currie. » - Robert Howald, président et chef de la direction, Société immobilière du Canada

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés pour cet investissement important dans les ambitions de la stratégie nationale du logement. Nous sommes impatients de faire profiter la nouvelle communauté dynamique de Currie de notre volonté d'offrir des logements abordables comme fondement de l'avenir. » - Martina Jileckova, PDG, Horizon Housing

L'ensemble Currie Lands sera construit selon la conception universelle complète et au moins 21 % des logements (16 logements) respecteront les critères d'accessibilité de l'Initiative des terrains fédéraux. De plus, l'immeuble sera construit avec une réduction de 26 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, conformément au Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNÉB) de 2015 ou au Code national du bâtiment (CNB) de 2015.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur le projet d'Horizon Housing à Currie, visitez le site www.horizoncurrie.ca

