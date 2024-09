Le FNB d'actions mondiales Mackenzie et le FNB d'actions internationales Mackenzie élargissent les occasions mondiales et internationales au moyen d'un processus de placement quantitatif exclusif.

TORONTO, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre fonds négociés en bourse (les « FNB ») présentés ci-dessous. Les FNB à gestion active offrent aux investisseurs et investisseuses un accès à une diversification du portefeuille, soutenus par les équipes expérimentées et compétentes de Mackenzie.

FNB d'actions mondiales Mackenzie et FNB d'actions internationales Mackenzie

Le FNB d'actions mondiales Mackenzie et le FNB d'actions internationales Mackenzie cherchent à diversifier les portefeuilles au moyen de placements au sein de marchés mondiaux, en tenant compte de la gestion du risque et d'une structure de portefeuille constante pour les investisseurs et investisseuses. Le FNB d'actions internationales Mackenzie peut offrir aux investisseurs et investisseuses une exposition à des placements à l'extérieur de l'Amérique du Nord, assurant ainsi une diversification dans les portefeuilles qui utilisent des fonds d'actions mondiales libellées en dollars américains. Les deux FNB sont gérés activement par l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, qui vise à tirer parti d'approches quantitatives globales pour générer de l'alpha et gérer le risque en combinant l'intuition humaine et la science des données.

« Il existe un certain nombre d'occasions disponibles tant sur les marchés mondiaux qu'internationaux afin de rehausser la diversification du portefeuille, déclare Prerna Mathews, vice-présidente, Produits et stratégie des FNB, Placements Mackenzie. Le FNB d'actions mondiales Mackenzie et le FNB d'actions internationales Mackenzie offrent aux investisseurs et investisseuses un accès à différents marchés et différentes économies, dirigés par une équipe compétente qui a recours à une approche quantitative innovante et globale de l'investissement ».

FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater

Le FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater est géré par l'équipe Mackenzie Bluewater (l'« équipe Bluewater ») et est constitué d'un portefeuille de sociétés établies, mondiales et rentables ayant été identifiées par l'équipe Bluewater et présentant un potentiel d'être des moteurs en matière d'innovation. Les actions sont sélectionnées en fonction de l'attente que ces entreprises bénéficieront de l'innovation en matière de produits, de l'innovation en matière de services et de l'innovation en matière de modèle d'affaires, innovations qui leur permettent de créer de nouvelles sources de revenus uniques, se traduisant par la possibilité d'une croissance à long terme.

« Avec le nouveau FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater, nous offrons aux investisseurs et investisseuses la possibilité de participer à l'univers de placement de l'innovation tout en cherchant à limiter le risque. Leurs placements peuvent être stimulés par des tendances séculaires, mais présentent également une croissance à long terme prévue fiable », explique Mme Mathews.

FNB de ressources de base Mackenzie

Géré par l'équipe des ressources Mackenzie (l'« équipe des ressources »), le FNB des ressources de base Mackenzie offre aux investisseurs et investisseuses l'occasion de tirer parti de la demande mondiale pour des ressources naturelles et est utilisé en guise de base pour un portefeuille diversifié. Soutenue par un mandat de longue date et d'antécédents uniformes, l'équipe des ressources tire parti de données économiques actuelles afin d'établir le positionnement de placements au sein du secteur des ressources, et vise à réduire à volatilité et à optimiser les rendements. L'équipe des ressources fait appel à une stratégie active à la recherche du succès au sein d'un univers où les conseillers et conseillères et les investisseurs et investisseuses pourraient éprouver des difficultés à gérer de manière autonome, permettant à ce produit de se démarquer pour les investisseurs et investisseuses.

« Il s'agit d'une option attrayante pour ceux et celles qui souhaitent explorer ou accorder la priorité à des placements dans le secteur des ressources et à ses divers sous-secteurs, y compris ceux de l'énergie, des matériaux et des métaux précieux, dans leurs portefeuilles. La gestion active du FNB réduit le risque lié à l'anticipation des marchés et offre la possibilité d'une volatilité moins élevée, ce qui peut être intéressant pour les investisseurs et investisseuses, particulièrement au sein d'un segment plus complexe », conclut Mme Mathews.

L'offre initiale des FNB est clôturée et ils se négocieront sur la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous leurs symboles respectifs.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 208,6 milliards de dollars au 31 août 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 260 milliards de dollars au 31 août 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Pour de plus amples renseignements : Kim Tran, Placements Mackenzie (Québec), 514-217-1684, [email protected]; Hilary Bassett, Placements Mackenzie, 416-951-7558, [email protected]