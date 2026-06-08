De nouveaux drapeaux doubles permettent aux Canadiens d'encourager deux équipes en cette saison de soccer

Volkswagen célèbre cette expérience typiquement canadienne qui consiste à soutenir à la fois le Canada et le pays d'origine de sa famille pendant cet été placé sous le signe du soccer international.

AJAX, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - Alors que l'engouement pour le soccer monte en puissance à travers le pays cet été, Volkswagen Canada célèbre une expérience typiquement canadienne : soutenir à la fois le Canada et le pays lié à ses origines familiales.

Volkswagen (Groupe CNW/Volkswagen Group Canada)

Un sondage récent commandé par Volkswagen et mené par la maison de sondage Harris montre que plus de la moitié des Canadiens ayant des origines dans un autre pays (59 %) estiment qu'un seul drapeau ne représente pas pleinement leur identité lors de la Coupe du monde, et 63 % affirment que leur soutien reflète à la fois leur identité canadienne et leurs origines familiales.

Alors que 84 % des Canadiens s'accordent à dire que l'identité multiculturelle contribue à rendre le soutien à la Coupe du monde unique au Canada, Volkswagen a créé une collection en édition limitée de drapeaux de voiture personnalisés à double face, représentant le Canada d'un côté et l'une des cinq nations d'origine participant au tournoi international de soccer de cet été de l'autre : l'Allemagne, le Portugal, le Mexique, l'Argentine et la République de Corée. Conçus pour les supporters qui soutiennent fièrement plus d'une nation, ces drapeaux reflètent les identités multiculturelles qui continuent de façonner la culture du soccer au Canada.

Le sondage a également révélé que 76 % des Canadiens estiment que les supporters ne devraient pas avoir à choisir entre soutenir le Canada et leur pays d'origine pendant la Coupe du monde, 71 % d'entre eux affirmant que les drapeaux de voiture à deux nations reflètent mieux l'identité canadienne moderne et 64 % des Canadiens ayant des origines dans un autre pays déclarant qu'ils arboreraient fièrement à la fois le drapeau du Canada et celui de leur pays d'origine pendant la Coupe du monde. Cela souligne le besoin de produits dérivés et d'expériences qui reflètent mieux la culture des supporters canadiens d'aujourd'hui.

« Considéré comme le sport du peuple, le soccer a la capacité unique de rassembler les gens au-delà des cultures, des générations et des communautés a déclaré Edgar Estrada, président de Volkswagen Canada. En tant que voiture du peuple, Volkswagen est ravie de créer une expérience qui reflète la réalité de la culture des supporters canadiens d'aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, soutenir le Canada et soutenir leur pays d'origine sont tout aussi importants, et ces drapeaux célèbrent les deux facettes de cette histoire. »

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement continu de Volkswagen à soutenir la culture du soccer au Canada et à créer des expériences qui favorisent les liens, l'inclusion et l'esprit de communauté. Alors que la passion et l'enthousiasme du Canada pour ce sport continuent de croître à l'approche du tournoi de 2026, Volkswagen contribue à créer des expériences qui rassemblent les fans tout en reflétant l'identité multiculturelle qui définit la culture du soccer canadien.

Dans le cadre de cette campagne, Volkswagen s'est associée à Jordan Wilson, commentateur de soccer canadien et ancien joueur professionnel, afin de susciter des discussions et de partager des expériences personnelles autour du thème du fanatisme partagé. .

« Ayant passé ma vie dans le monde du soccer, j'ai pu constater de mes propres yeux comment ce sport relie les gens à la fois à l'endroit où ils se trouvent et à leurs origines, a commenté Jordan Wilson. Étant issu de plusieurs nations, j'ai toujours vécu personnellement cette double identité de supporter. Ce que j'apprécie dans cette initiative, c'est qu'elle reconnaît qu'il n'est pas nécessaire de choisir, et c'est ce qui rend la culture du soccer au Canada si spéciale. Elle est profondément liée aux gens, aux communautés et aux histoires partagées, et Volkswagen s'est toujours montrée solidaire et a toujours célébré cela. »

Volkswagen distribuera ces drapeaux personnalisés à double face dans des lieux sélectionnés liés à chaque communauté mise à l'honneur tout au long des matchs d'ouverture du plus grand tournoi international de soccer de l'été.

11 juin - Drapeau Canada + Mexique : quartier de Kensington Market - 14 h 30-17 h 30

11 juin - Drapeau Canada + République de Corée : quartier de Koreatown - 19 h-22 h

14 juin - Drapeau Canada + Allemagne : quartier de Front St et John St - 12 h 30-15 h 30

16 juin - Drapeau Canada + Argentine : quartier de College St et Ossington Ave - 19 h-22 h

17 juin - Drapeau Canada + Portugal : quartier de Dundas St W et Dufferin St - 12 h 30-15 h 30

En allant à la rencontre des supporters là où ils se réunissent pour célébrer les matchs, Volkswagen les aide à arborer fièrement les deux drapeaux et à célébrer la diversité qui rend la culture du soccer unique au Canada.

Méthode d'enquête :

Ce sondage a été mené en ligne au Canada par la maison de sondage Harris au nom de Volkswagen, du 29 mai au 1er juin 2026, auprès de 1 005 adultes âgés de 18 ans et plus. La précision des sondages en ligne de Harris est mesurée en utilisant un intervalle de crédibilité bayésien. Pour ce sondage, les données de l'échantillonnage sont exactes à 3,9 points de pourcentage près, avec un niveau de confiance de 95 %.

Pour connaître la méthodologie d'enquête complète, y compris les variables de pondération et la taille des échantillons des sous-groupes, veuillez communiquer avec [email protected]

À propos de Volkswagen Canada

Volkswagen Canada est la division canadienne de Volkswagen Group Canada Inc. Basée à Ajax, en Ontario. Volkswagen Canada commercialise et vend des véhicules Volkswagen par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires à travers le pays. Volkswagen continue de soutenir des initiatives qui rassemblent les communautés autour de la culture, du sport et d'expériences partagées.

SOURCE Volkswagen Group Canada

Personne-ressource pour les médias : Sophia Ntentes, [email protected], 416 991-3901