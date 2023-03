ST. ALBERT, AB, le 23 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, et Duncan McIntyre, PDG de Highland Electric Fleets, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 2,9 millions de dollars pour l'achat de cinq autobus scolaires à zéro émission et des infrastructures de recharge connexes pour desservir la Division des écoles publiques de St. Albert.

Ces nouveaux autobus scolaires électriques offriront un moyen de transport propre aux élèves de 15 écoles de la Division des écoles publiques de St. Albert. Highland Electric Fleets collabore avec Cunningham Transport Ltd, un fournisseur local de transport scolaire, en vue de déployer les nouveaux autobus électriques, ainsi que les infrastructures de recharge connexes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« De meilleurs transports en commun, un air plus pur, des rues plus calmes et un avenir plus durable pour nos enfants, tel est l'objectif de notre investissement dans des options de transport en commun écologiques en Alberta et dans l'ensemble du Canada. Ces nouveaux bus électriques à St. Albert aideront les élèves à se rendre à l'école tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant nos efforts pour parvenir à des émissions nettes zéro d'ici 2050. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes ravis de nous associer au gouvernement du Canada, à Cunningham Transport et aux écoles publiques de St. Albert pour fournir des autobus scolaires électriques propres et fiables aux élèves et à la collectivité de St. Albert. Il s'agit du premier projet d'immobilisations dans le cadre du FTCZE pour des autobus scolaires électriques au Canada, et nous sommes impatients de contribuer à la mobilisation d'autres fonds pour des transports sans émissions qui favoriseront la création d'emplois, la résilience des collectivités et l'assainissement de l'air pour les élèves et les citoyens du Canada. »

Duncan McIntyre, PDG, Highland Electric Fleets

« Ce projet est une étape importante pour notre division scolaire et notre collectivité. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada, Highland Electric Fleets et Cunningham Transport - il s'agit d'un véritable partenariat d'organisations engagées dans la tâche essentielle de réduire les émissions à St. Albert. En raison de la façon dont nous concevons nos circuits d'autobus, ces cinq autobus s'arrêteront dans presque toutes nos écoles, ce qui signifie qu'un grand nombre de nos élèves pourront directement constater cet engagement. Nous enseignons à nos élèves l'importance de prendre soin de notre environnement, et ceci est un exemple frappant de la mise en pratique de nos enseignements. Nous sommes impatients de commencer! »

Kim Armstrong, présidente du Conseil des écoles publiques de St. Albert

Faits en bref

Le gouvernement du Canada accorde une contribution de 1 340 398 $ à ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). Highland Electric Fleets financera le reste du projet (environ 1 601 343 $) au moyen d'un financement et d'un paiement direct.

accorde une contribution de 1 340 398 $ à ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). Highland Electric Fleets financera le reste du projet (environ 1 601 343 $) au moyen d'un financement et d'un paiement direct. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'entente de contribution.

Dans le cadre du FTCZE, on accepte les demandes de financement aux termes des deux volets de financement : Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent demander un financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, ce qui comprend l'achat d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes.

Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne.

. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal.

, qui s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera offert à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera offert à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complémentent le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Banque de l'infrastructure du Canada - Initiative pour les autobus à zéro émission

https://cib-bic.ca/fr/secteurs/transport-en-commun/

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

