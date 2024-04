HAIKOU, Chine, 18 avril 2024 /CNW/ - Un reportage du Hainan International Media Center.

La 4e édition du salon China International Consumer Products Expo (CICPE), au cours duquel plus de 4 000 produits de 71 pays et régions sont exposés, se déroule à Hainan, du 14 au 18 avril.

Ann Derwin, ambassadrice : Les zones portuaires de libre-échange représentent une excellente occasion d’investissement en Chine

Ces nouveaux produits de haute qualité ont été présentés au salon par des amis du monde entier, anciens et nouveaux. Les États-Unis, l'Italie, la France et d'autres pays participent de nouveau, tandis que des groupes du Royaume-Uni, de la Russie, de la Malaisie et d'autres régions sont présents pour la première fois. En plus des produits chinois, plus de 300 marques de 11 pays du PREG sont présentes au salon de cette année.

C'est la première fois que l'Irlande, qui célèbre 45 ans de relations diplomatiques avec la Chine, devient le pays invité d'honneur du salon. L'espace d'exposition est six fois supérieur à celui du salon précédent, et beaucoup plus d'entreprises irlandaises espèrent pénétrer le marché chinois.

Cette année, le pavillon national de la France a ajouté une plateforme en ligne permettant aux consommateurs chinois d'acheter des produits de beauté et des aliments. Le pavillon national britannique comprend 14 marques de luxe dans les domaines de la santé nutritionnelle, de la beauté et autres, et organise des activités spéciales de partenariat et de dégustation.

La zone portuaire de libre-échange du Hainan, dans le sud de la Chine, qui est l'hôte de l'exposition, accueille le monde avec un esprit d'ouverture et un dynamisme sans précédent. En 2023, la valeur totale des importations et des exportations de biens du Hainan a dépassé 230 milliards de yuans (31,78 milliards de dollars), une augmentation de 15,3 % sur 12 mois. L'utilisation réelle de capitaux étrangers était de 22,71 milliards de yuans (3,14 milliards de dollars), et les investissements directs à l'étranger ont atteint 3,88 milliards de dollars américains.

La politique d'entrée sans visa de 59 pays dans la province du Hainan a été élargie le 9 février pour inclure d'autres objectifs de voyage, ce qui a permis à de nombreux exposants et acheteurs de participer au salon sans visa.

Cette année, le salon Expo Boat Show a mis en valeur 80 marques internationales et une forte augmentation du nombre de bateaux internationaux exposés, doublant les chiffres de l'an dernier.

La 4e édition du CICPE continue de transformer les expositions en produits de base et en occasions, et de transformer les exposants en investisseurs grâce aux politiques préférentielles de la zone portuaire de libre-échange du Hainan.

« Grâce à ses excellentes politiques et à son emplacement privilégié, le Hainan tire parti de l'environnement avantageux de la Chine qui favorise une ouverture de haut niveau, attirant des investisseurs du monde entier. » Tao Kuangchun, président de KPMG dans la région de l'Asie-Pacifique et en Chine, a déclaré que la tenue du salon démontre une fois de plus la détermination de la Chine à promouvoir l'ouverture institutionnelle de haut niveau.

