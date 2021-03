L'Eastern Ontario Regional Network attribue un contrat d'expansion de la couverture cellulaire à Rogers Communications

COMTÉ DE PETERBOROUGH, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Des services cellulaires puissants et fiables sont essentiels pour permettre aux communautés rurales de participer à l'économie, de créer des emplois et d'améliorer la sécurité publique. Ensemble, le Canada, l'Ontario et les administrations municipales de l'Est de l'Ontario soutiennent le projet de l'Eastern Ontario Regional Network (EORN) visant à combler les lacunes en matière de services cellulaires pour améliorer la portée et la qualité des services cellulaires dans la région.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada et l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, se sont jointes au préfet J. Murray Jones, président de l'EORN, à Debbie Robinson, préfète et présidente de l'EOWC, et à la mairesse Diane Therrien, présidente de l'EOMC, pour annoncer que Rogers Communications a obtenu le contrat visant l'amélioration de la couverture et de la capacité des réseaux cellulaires dans la région.

Les investissements de Rogers Communications portent la valeur totale du partenariat public-privé à plus de 300 millions de dollars. Cela comprend les investissements des gouvernements fédéral et provincial, qui ont injecté chacun 71 millions de dollars dans le projet, et 10 millions de dollars supplémentaires proviennent de l'Eastern Ontario Wardens' Caucus et de la plupart des municipalités membres de l'Eastern Ontario Mayors' Caucus.

Rogers Communications a été sélectionnée dans le cadre d'un processus d'appel d'offres concurrentiel visant à trouver un partenaire de télécommunications qui avait l'expertise nécessaire et qui offrait le meilleur rapport qualité-prix pour une couverture cellulaire étendue.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a désigné les services mobiles et fixes à large bande comme étant des services de base pour tous les Canadiens. Le projet est conçu pour améliorer la couverture cellulaire dans les parties de la région où les gens habitent, travaillent et voyagent. Il vise à offrir :

Des services d'appels vocaux dans 99 % de la région.

Des services nécessitant une définition standard, comme les appels par application vidéo, l'utilisation de base d'applications et la lecture en continu de vidéos à définition standard dans au moins 95 % de la région.

Des services qui peuvent prendre en charge la lecture en continu de vidéos haute définition et des applications qui consomment beaucoup de données dans au moins 85 % de la région.

D'autres investissements permettront d'accroître la capacité des réseaux dans les zones densément peuplées, où l'utilisation du réseau cellulaire est élevée.

Afin de mieux desservir les régions rurales de l'Est de l'Ontario, une région d'une superficie d'environ 50 000 kilomètres carrés, le projet prévoit la construction de plus de 300 nouveaux sites de télécommunications et l'amélioration de plus de 300 sites existants au cours des quatre à cinq prochaines années. Les travaux de modernisation et de construction débuteront dès ce printemps. Rogers offre la plus récente génération de technologie de réseau sans-fil 5G, propulsée par Ericsson. Au fil du temps, cette technologie offrira des vitesses sans précédent, des délais de réponse instantanés et des connexions rapides et fiables qui transformeront la façon dont les gens vivent et travaillent. De nouveaux services seront activés à mesure que les tours seront construites ou rénovées. Le projet doit être complété en 2025.

À propos de l'EORN

EORN est un organisme sans but lucratif créé par l'Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC) qui collabore avec les gouvernements et les organismes communautaires afin d'améliorer l'accès cellulaire et à large bande et d'en tirer profit pour stimuler le développement et la croissance économiques.

De 2010 à 2014, le réseau EORN a contribué à améliorer l'accès à Internet à large bande dans près de 90 % de l'Est de l'Ontario grâce à un partenariat public-privé de 175 millions de dollars. Le réseau a été financé par les gouvernements fédéral et provincial, les administrations municipales et les fournisseurs de services du secteur privé. Grâce à ce projet, 423 000 foyers et entreprises peuvent maintenant accéder à des services offrant des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 10 Mbps. Il a également incité les entreprises du secteur privé à investir plus de 100 millions de dollars supplémentaires dans la région, en plus de leurs engagements initiaux.

À propos de l'EOWC

Depuis sa création, l'Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC) a travaillé à soutenir et à défendre les 750 000 contribuables fonciers des régions rurales de l'Est de l'Ontario. L'EOWC couvre une superficie de 45 000 kilomètres carrés, de Cobourg à la frontière du Québec, et comprend 13 municipalités de palier supérieur et à palier unique ainsi que 90 municipalités locales. Tous les membres travaillent ensemble pour veiller à faire de l'Est de l'Ontario le meilleur endroit au monde où habiter et faire des affaires.

À propos de l'EOMC

L'Eastern Ontario Mayors' Caucus (EOMC) est composé des maires des 11 municipalités urbaines (séparées et à palier unique) de l'Est de l'Ontario. Le comité se réunit tous les trimestres avec les directeurs municipaux présents pour discuter de questions d'intérêt commun pour les municipalités de l'Est de l'Ontario.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

Citations

« Un service cellulaire fiable dans notre région améliorera notre santé et notre sécurité et aidera la croissance économique. Notre communauté a fermement appuyé le projet de couverture cellulaire de EORN, et je suis reconnaissante à mes collègues des circonscriptions voisines de l'avoir défendu. Ce projet reliera les résidents de l'Est de l'Ontario à un service cellulaire rapide et fiable. En plus de cela, le gouvernement du Canada connecte les Ontariennes et Ontariens à Internet haute vitesse en investissant plus de 233 millions de dollars dans 23 projets qui relieront 33 649 ménages à travers la province. Félicitations à tous ceux qui ont participé à l'annonce importante d'aujourd'hui. »

- L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« L'Est de l'Ontario attend depuis assez longtemps une connectivité fiable. C'est pourquoi l'annonce d'aujourd'hui du partenariat entre l'Eastern Ontario Regional Network et Rogers Communications apporte espoir et optimisme aux résidents. Ce partenariat constitue une étape de plus vers une meilleure connectivité pour les familles et les personnes et un exemple des mesures décisives que nous prenons pour permettre à plus de gens de se connecter au réseau. »

- L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Rogers est ravie de se joindre à ce partenariat public-privé qui offre une connectivité sans fil fiable aux 113 municipalités et communautés autochtones de l'Est de l'Ontario. Nous sommes fiers de fournir des infrastructures 5G essentielles à la région, ce qui assure aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs un avenir connecté, plus sûr et plus prospère. »

- Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers

« L'investissement de Rogers Communications dans notre région a dépassé nos attentes, et nous avons hâte de travailler avec son équipe pour améliorer les réseaux cellulaires dans la région. Nous sommes également reconnaissants de l'aide financière de nos partenaires fédéraux et provinciaux. Ensemble, nous misons sur l'investissement que nous avons déjà fait dans l'infrastructure à large bande afin d'offrir valeur et qualité en comblant les lacunes dans les services mobiles. »

- J. Murray Jones, président de l'EORN

« L'amélioration du service cellulaire est la priorité absolue de l'EOWC depuis des années. La demande pour le service mobile à large bande augmente de façon exponentielle, mais notre région manque terriblement d'infrastructures pour suivre le rythme. Nous avons lancé le projet bien avant la COVID-19, mais nous savons qu'il sera essentiel à la reprise économique de la région et à l'amélioration de la qualité de vie et de la sécurité publique dans nos communautés. »

- Debbie Robinson, présidente de l'EOWC

« Les membres de l'EOMC savent que pour que notre région puisse suivre le rythme des progrès technologiques, nous devons veiller à avoir non seulement un minimum de couverture cellulaire, mais également une capacité suffisante pour répondre à la demande croissante de services mobiles à large bande. L'économie numérique n'a jamais été aussi essentielle à la prospérité de nos communautés. Nous sommes impatients d'avoir des services cellulaires puissants et fiables pour nos résidents et nos entreprises. »

- Diane Therrien, présidente de l'EOMC

