De la survie à la réussite : un outil gratuit pour aider les étudiants de niveau postsecondaire à améliorer leur bien-être mental

Le projet pilote de l'Université Queen's indique que l'outil pourrait mener à une réduction des émotions négatives (comme celles liées au stress) allant jusqu'à 11 %

WINNIPEG, le 14 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'organisme Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, financé par la Canada Vie, a lancé un nouvel outil gratuit appelé De la survie à la réussite, qui vise à améliorer le bien-être mental des étudiants de niveau postsecondaire. L'outil, qui arrive à point pour la session d'automne, a été conçu à partir de recherches universitaires, revues par des pairs. De plus, l'Université Queen's l'a testé auprès d'un bassin d'étudiants dans le cadre d'un projet pilote en 2019.

« Qu'ils soient nouveaux ou anciens, les étudiants de niveau collégial ou universitaire peuvent éprouver beaucoup de stress. En effet, ils doivent respecter les délais fixés par leurs professeurs et gérer les pressions sociales, sans pour autant négliger leurs responsabilités en dehors des salles de cours. Certains étudient à des kilomètres de chez eux, donc bien loin de leur réseau d'aide habituel. Cela dit, si un étudiant conçoit un plan pour faire face aux situations stressantes, il peut réussir et s'épanouir à l'université plutôt que de toujours survivre et s'en tirer de justesse. » C'est ce que nous explique Mary Ann Baynton, directrice des programmes de l'organisme Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, une initiative de la Canada Vie. « La résilience, c'est de s'adapter au stress et de parvenir à s'en remettre. Grâce à l'outil De la survie à la réussite, les étudiants peuvent développer cette qualité. Celui-ci les aide à reconnaître les facteurs de stress dans leur vie, mais aussi leurs forces. Il leur permet ensuite d'élaborer une stratégie d'adaptation pour traverser les moments difficiles. »

L'outil a d'abord été examiné par l'Université McMaster en 2017. Les commentaires reçus suite à cette étude ont permis de le peaufiner. En 2019, dans le cadre d'une étude d'évaluation menée par l'Université Queen's, 133 étudiants ont testé l'outil, puis transmis leur opinion en répondant à un sondage. Les résultats indiquent que l'outil aide à diminuer les émotions négatives : les participants ont rapporté une réduction de leur état de stress allant jusqu'à 11 % dans certains cas; ils ont aussi mentionné une diminution du sentiment de désespoir et de l'état dépressif.

Dre Heather Stuart, professeure en sciences de la santé publique à l'Université Queen's, a déclaré ce qui suit : « les étudiants de niveau postsecondaire vivent souvent une grande pression, car en plus d'éprouver un stress financier, familial et relationnel, ils doivent obtenir et maintenir une très bonne moyenne pondérée cumulative (MPC) pour être admis dans un établissement renommé. C'est donc avec beaucoup d'optimisme que l'Université Queen's a testé le programme De la survie à la réussite auprès d'un échantillon de la population étudiante. Comme l'outil vise à développer la capacité de réflexion et d'adaptation, il leur enseigne à faire preuve d'une plus grande résilience. L'objectif est de réduire la détresse passagère en visant l'amélioration de la résilience personnelle à long terme. Les résultats de notre étude démontrent que l'outil atteint son objectif, et nous sommes heureux de savoir que les étudiants l'ont trouvé utile. »

Chaque étudiant peut utiliser l'outil de son propre chef. On peut aussi s'en servir dans le contexte d'une salle de classe de niveau postsecondaire. D'ailleurs, l'organisme Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale offrira du soutien aux établissements postsecondaires qui désirent se servir de l'outil pour favoriser le mieux-être des étudiants, ou lors de séances d'orientation. Nous planifions lancer une version numérique interactive de l'outil en 2020.

Les enseignants, les professionnels de la santé et du mieux-être, les parents ainsi que les étudiants peuvent accéder à l'outil gratuit De la survie à la réussite directement en ligne. Notez que dans le site Web Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, il y a également beaucoup d'autres outils et ressources fondés sur des données probantes et portant sur divers sujets qui visent à améliorer la santé mentale. Il est aussi possible de s'abonner à nos bulletins afin de recevoir des conseils en matière de bien-être mental.

