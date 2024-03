TORONTO, le 5 mars 2024 /CNW/ - Porter Airlines célèbre aujourd'hui l'inauguration des vols aller-retour quotidiens entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas (LAS).

Les passagers voyagent avec style grâce à l'expérience exceptionnelle de Porter, qui comprend de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres, des collations de qualité supérieure gratuites et une connexion Wi-Fi gratuite. Ils peuvent tous visionner leur contenu préféré ou accéder au portail de divertissement en vol de Porter sur leurs appareils personnels.

Des repas frais et sains, des cocktails prémélangés et des collations supplémentaires sont également proposés sur le nouvel itinéraire entre l'aéroport Pearson de Toronto et Las Vegas. Ces avantages supplémentaires figurent dans le tarif tout inclus PorterRéserve et sont disponibles à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

L'itinéraire est desservi par l'aéronef Embraer E195-E2, doté de 132 sièges en classe économique, disposés selon une configuration deux par deux. Il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols de Porter.

L'horaire de vol initial est le suivant :

Itinéraire Départ Arrivée Toronto-Pearson (YYZ) à Las Vegas (LAS) 13 h 15 h 04 Las Vegas (LAS) à Toronto-Pearson (YYZ) 16 h 23 h 16



Toutes les heures sont locales.

Las Vegas porte le titre de « capitale mondiale du divertissement » parce qu'elle a quelque chose à offrir à tous les types de voyageurs, y compris de magnifiques hôtels et casinos, des spectacles et des événements de classe mondiale, une scène gastronomique diversifiée et plus encore.

Les horaires détaillés des vols se trouvent sur le site www.flyporter.com .

Citations

« Ce nouvel itinéraire s'ajoute à notre liste croissante de destinations dans l'Ouest des États-Unis et seul Porter offre un niveau de service et un confort supérieurs à tous les passagers en classe économique. Les voyageurs remarqueront la différence dès leur arrivée à bord. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« L'aéroport international Harry Reid est heureux d'accueillir Porter Airlines et son service quotidien sans escale au départ de Toronto. Nous savons que les Canadiens adorent prendre l'avion vers Las Vegas, et Porter offre une autre option pratique à ces voyageurs. »

- Rosemary Vassiliadis, directrice de l'aviation du comté de Clark

« Nous sommes ravis que ce nouveau vol direct de Toronto avec Porter Airlines offre aux Canadiens une autre façon de se rendre à Las Vegas. Porter Airlines est faite pour Las Vegas. Tout comme il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols Porter, Las Vegas ne fait rien à moitié. Qu'il s'agisse de divertissement exceptionnel, de restaurants de classe mondiale, d'un calendrier complet d'événements sportifs et d'une offre illimitée d'expériences, la ville ne peut être qu'extraordinaire. »

- Kate Wik, directrice du marketing pour la Las Vegas Convention and Visitors Authority.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'ai le plaisir de féliciter Porter Airlines pour son nouveau service entre les aéroports Pearson de Toronto et Harry Reid de Las Vegas. Il s'agit d'une autre excellente liaison entre deux grandes villes touristiques qui proposent des offres culinaires incroyablement diversifiées, des attractions artistiques et culturelles dynamiques et des divertissements en direct. L'itinéraire s'adresse à 1,4 million de Canadiens qui visitent Las Vegas chaque année. Il facilitera des liens d'affaires solides, particulièrement compte tenu des investissements canadiens importants au Nevada et du rôle clé de Las Vegas en matière de conférences internationales, d'événements et de développement des affaires. »

- Zaib Shaikh, consul général du Canada à Los Angeles aux États-Unis

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

