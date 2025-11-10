WINDSOR, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est doté d'un plan pour bâtir l'économie la plus forte du G7 ‒ une économie qui s'appuie sur les travailleurs canadiens, les matériaux canadiens et les innovations canadiennes. Face à l'incertitude grandissante qui affecte le commerce mondial, nous choisissons de développer nos forces ici même, chez nous.

En septembre dernier, le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, a fait l'annonce d'une nouvelle politique « Achetez canadien », qui précise que le gouvernement fédéral ne doit plus seulement demander « de meilleurs efforts » concernant l'achat de produits canadiens, mais qu'il doit en faire une obligation claire. En vertu de cette politique, les marchés publics devront être axés sur les produits fabriqués au Canada, renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes, soutenir l'emploi local et faire en sorte que les deniers publics continuent de dynamiser notre économie.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a présenté un nouveau financement de près de 186 millions de dollars, prévu dans le budget de 2025, qui servira à achever la mise en œuvre de la politique « Achetez canadien ». Grâce à ce financement, la politique pourra produire des résultats durables pour les entreprises et les travailleurs canadiens, notamment en développant les capacités et en augmentant la concurrence au pays, en simplifiant les processus et en soutenant mieux les petites et moyennes entreprises canadiennes pour qu'elles puissent accéder plus facilement aux occasions.

Dans le budget de 2025, le gouvernement propose ce qui suit :

Verser 98,2 millions de dollars sur cinq ans, à compter de l'exercice 2026-2027, et 9,8 millions de dollars par année par la suite, à Services publics et Approvisionnement Canada, ainsi que 7,7 millions de dollars sur trois ans, à compter de l'exercice 2026-2027, au Secrétariat du Conseil du Trésor, pour mettre en œuvre la politique « Achetez canadien » dans l'ensemble des ministères, des organismes et des sociétés d'État du gouvernement fédéral, comme VIA Rail et Alto, laquelle société est responsable de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Toronto et Québec.

Fournir 79,9 millions de dollars sur cinq ans, à compter de l'exercice 2026-2027, à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, pour soutenir le Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises annoncé plus tôt. La mise en œuvre de la politique « Achetez canadien », jumelée à ce soutien, stimulera la demande intérieure et créera des possibilités de croissance économique dans des domaines d'intérêt stratégique pour le pays. Ainsi, les petites et moyennes entreprises canadiennes (PME) pourront accéder aux marchés fédéraux et rivaliser de manière équitable avec leurs concurrents.

La politique entrera en vigueur ce mois-ci et s'appliquera initialement aux marchés de défense, aux marchés de construction et à d'autres marchés stratégiques. Sa mise en œuvre devrait être terminée au printemps 2026. La politique s'appliquera ensuite aux dépenses en infrastructure et à d'autres volets de financement fédéraux, de sorte que jusqu'à 70 milliards de dollars en investissements publics supplémentaires viendront soutenir les produits et les services canadiens.

Le gouvernement s'est donné pour mission de bâtir un Canada fort en misant sur de grands projets d'infrastructures, une industrie de la défense moderne et la construction de millions d'habitations supplémentaires. Avec la nouvelle politique « Achetez canadien », nous faisons du gouvernement un moteur d'édification de la nation ‒ en devenant notre meilleur client, en protégeant les entreprises canadiennes et en donnant à nos travailleurs les moyens de mener une carrière bien rémunérée qui contribue à la prospérité du pays.

Citations

« Les petites et moyennes entreprises sont le cœur de l'économie canadienne. Elles innovent, embauchent, bâtissent nos communautés et font avancer notre pays. Par l'entremise de la politique « Achetez canadien » et du Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises, nous allons renforcer les chaînes d'approvisionnement, simplifier l'accès aux occasions de marchés fédéraux et veiller à ce que nos entreprises de toutes tailles puissent entrer dans la course et rivaliser avec succès avec leurs concurrents. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Les faits en bref

La politique « Achetez canadien » a été annoncée le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une série plus vaste de mesures stratégiques destinées à soutenir les travailleurs et les entreprises canadiennes des secteurs les plus touchés par les droits de douane des États-Unis et les perturbations commerciales.

Lors de cette annonce, le gouvernement s'était aussi engagé à mettre sur pied un programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises afin d'aider celles-ci à accéder aux marchés publics fédéraux.

La politique « Achetez canadien » ciblera d'abord l'acier, les produits du bois et l'aluminium canadiens, qui sont des piliers de l'infrastructure industrielle du pays. Elle pourra par la suite cibler d'autres secteurs. De plus, les marchés stratégiques comprendront des mesures encourageant l'inclusion de fournisseurs et de contenu canadiens, afin de renforcer la participation des entreprises canadiennes.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Sarphira Chui, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]