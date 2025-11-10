HAMILTON, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est doté d'un plan pour bâtir l'économie la plus forte du G7 -- une économie qui s'appuie sur les travailleurs canadiens, les matériaux canadiens et les innovations canadiennes. Face à l'incertitude grandissante qui affecte le commerce mondial, nous choisissons de développer nos forces ici même, chez nous.

Aujourd'hui, lors d'une visite des installations de KF Aerospace à Hamilton, en Ontario, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a présenté un nouveau financement de près de 186 millions de dollars, prévu dans le budget de 2025, qui servira à achever la mise en œuvre de la politique « Achetez canadien ». Grâce à ce financement, la politique pourra produire des résultats durables pour les entreprises et les travailleurs canadiens, notamment en développant les capacités et en augmentant la concurrence au pays, en simplifiant les processus et en soutenant mieux les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes pour qu'elles puissent accéder plus facilement aux occasions.

En septembre, le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, a annoncé une nouvelle politique « Achetez canadien », qui précise que le gouvernement fédéral ne doit plus seulement demander « de meilleurs efforts » concernant l'achat de produits canadiens, mais qu'il doit en faire une obligation claire. En vertu de cette politique, les marchés publics devront être axés sur les produits fabriqués au Canada, renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes, soutenir l'emploi local et faire en sorte que les deniers publics continuent de dynamiser notre économie.

Le gouvernement fédéral prend les mesures nécessaires pour que ses dépenses soutiennent les emplois et les industries au pays dans des domaines comme l'aérospatiale. En accordant la priorité aux fournisseurs et aux produits canadiens, le gouvernement consolide la force industrielle nationale et établit les conditions propices à une croissance économique soutenue. Les exigences de contenu local dans les projets d'approvisionnement fédéraux seront avantageuses pour des communautés comme Hamilton, puisque ces projets soutiendront les travailleurs et les entreprises aux quatre coins du pays.

Dans le budget de 2025, le gouvernement propose ce qui suit :

Verser 98,2 millions de dollars sur cinq ans, à compter de l'exercice 2026-2027, et 9,8 millions de dollars par année par la suite, à Services publics et Approvisionnement Canada, ainsi que 7,7 millions de dollars sur trois ans au Secrétariat du Conseil du Trésor, pour mettre en œuvre la politique « Achetez canadien » dans l'ensemble des ministères, des organismes et des sociétés d'État du gouvernement fédéral, comme VIA Rail et Alto, laquelle société est responsable de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Toronto et Québec.

Fournir 79,9 millions de dollars sur cinq ans, à compter de l'exercice 2026-2027, à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, pour soutenir le Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises annoncé plus tôt. La mise en œuvre de la politique « Achetez canadien », jumelée à ce soutien, stimulera la demande intérieure et créera des possibilités de croissance économique dans des domaines d'intérêt stratégique pour le pays. Ainsi, les PME pourront accéder aux marchés fédéraux et rivaliser de manière équitable avec leurs concurrents.

La politique entrera en vigueur ce mois-ci et s'appliquera initialement aux marchés de défense, aux marchés de construction et à d'autres marchés stratégiques. Sa mise en œuvre devrait être terminée au printemps 2026. La politique s'appliquera ensuite aux dépenses en infrastructure et à d'autres volets de financement fédéraux, de sorte que jusqu'à 70 milliards de dollars en investissements publics supplémentaires viendront soutenir les produits et les services canadiens.

Le gouvernement s'est donné pour mission de bâtir un Canada fort en misant sur de grands projets d'infrastructures, une industrie de la défense moderne et la construction de millions d'habitations supplémentaires. Avec la nouvelle politique « Achetez canadien », nous faisons du gouvernement un moteur d'édification de la nation -- en devenant notre meilleur client, en protégeant les entreprises canadiennes et en donnant à nos travailleurs les moyens de mener une carrière bien rémunérée qui contribue à la prospérité du pays.

Citations

« Nous investissons au Canada pour bâtir l'économie la plus forte du G7. La politique "Achetez canadien" renforce notre économie en accordant la priorité à l'acier, à l'aluminium et au bois d'œuvre d'ici. Nous soutenons ainsi les emplois de chez nous, venons en aide aux entreprises touchées par les droits de douane internationaux, et consolidons nos chaînes d'approvisionnement nationales. Le gouvernement fédéral tire parti de chaque dollar de fonds publics pour garantir une économie forte et prête pour l'avenir. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« La politique "Achetez canadien" fait en sorte que les investissements du gouvernement ouvrent des possibilités pour les entreprises et les travailleurs du Canada. Ainsi, les fournisseurs canadiens obtiendront plus de marchés, ce qui protégera notre vitalité économique et soutiendra la création d'emplois, ici même à Hamilton. Les emplois qui soutiennent les familles et les travailleurs de Hamilton sont au cœur de notre force industrielle. »

- Le député de Hamilton West-Ancaster-Dundas, John-Paul Danko

« Nous relevons les défis mondiaux en partant d'une position de force. Notre politique "Achetez canadien" est un atout pour Hamilton, car elle jouera un rôle clé dans la construction de nos foyers et de nos infrastructures, ainsi que dans le développement de nos collectivités et de nos industries. »

- La députée de Hamilton Mountain, Lisa Hepfner

« Le gouvernement du Canada va de l'avant avec sa politique "Achetez canadien", qui constitue un engagement clair à mettre les travailleurs, l'innovation et les matériaux canadiens au premier plan. Nous tenons à ce que les investissements du gouvernement en matière de défense, d'infrastructures et de construction demeurent au pays, et soutiennent la prospérité de communautés comme Hamilton. »

- Le député de Hamilton-Centre, Aslam Rana

Faits en bref

La politique « Achetez canadien » a été annoncée le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une série plus vaste de mesures stratégiques destinées à soutenir les travailleurs et les entreprises des secteurs les plus touchés par les droits de douane des États-Unis et les perturbations commerciales.

Lors de cette annonce, le gouvernement s'est engagé à mettre sur pied un programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises afin d'aider celles-ci à accéder aux marchés publics fédéraux.

La politique « Achetez canadien » ciblera d'abord l'acier, les produits du bois et l'aluminium canadiens, qui sont des piliers de l'infrastructure industrielle du pays. Elle pourra par la suite cibler d'autres secteurs. De plus, les marchés stratégiques comprendront des mesures encourageant l'inclusion de fournisseurs et de contenu canadiens, afin de renforcer la participation des entreprises canadiennes.

KF Aerospace, dont le siège social se trouve à Kelowna, en Colombie-Britannique, est une entreprise du secteur de l'aviation fondée au Canada et de propriété canadienne. L'entreprise, qui a vu le jour en 1970 sous le nom de Kelowna Flightcraft, effectue des travaux d'entretien, de réparation et de révision, proposant des solutions complètes au secteur de l'aéronautique. Le 28 mai 2024, Services publics et Approvisionnement Canada a accordé un contrat de 11,2 milliards de dollars à SkyAlyne Canada Limited Partnership, une coentreprise de CAE Inc. et de KF Aerospace.

