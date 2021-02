De l'aide et de l'accompagnement offerts - Trouve ton emploi avec nous

SAGUENAY, QC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de s'associer aux organismes communautaires spécialisés en développement de l'employabilité du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour lancer une invitation aux chercheurs d'emploi de la région dans le cadre de la campagne Trouve ton emploi avec nous.

« La pandémie a mené plusieurs personnes vers la recherche d'un nouveau travail dans leur domaine ou encore vers une démarche de requalification ou de l'amélioration de compétences. J'invite donc toutes les personnes qui souhaitent être guidées dans leur recherche d'emploi ou de formation à utiliser les services d'aide à l'emploi offerts dans leur localité. Les agents d'aide à l'emploi de Services Québec sont formés pour évaluer vos besoins en matière d'emploi et vous offrir un accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins. Vous pouvez également compter sur la solide expertise d'un réseau de 12 organismes régionaux spécialisés en matière d'employabilité. Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour relancer l'économie du Québec! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les entreprises ont connu des bouleversements au cours des derniers mois à cause de la crise sanitaire. Certains secteurs d'activité ont été touchés, mais pour d'autres secteurs, comme le secteur des soins de santé, le secteur de l'agroalimentaire et le secteur manufacturier, les besoins en matière de main-d'œuvre sont très importants. Plusieurs postes sont disponibles et les entreprises ont besoin de l'apport de tous pour trouver des personnes pour occuper les emplois. Il en va de la vitalité de notre région. »

Benoît Lachance, membre du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) et vice-président ressources humaines et commerce de détail chez Nutrinor coopérative

Les organismes spécialisés en développement de l'employabilité et Services Québec travaillent de concert depuis plus de 20 ans pour offrir des services publics d'emploi de qualité. Les membres du réseau régional des organismes communautaires spécialisés en développement de l'employabilité sont les suivants : Accès-travail-femme, Accès-Travail-Emploi, Carrefour jeunesse emploi des Bleuets, Carrefour jeunesse emploi Lac-Saint-Jean Est, Carrefour jeunesse-emploi Saguenay, Équitem, Coderr, Groupe Inclusia, Portes ouvertes sur le Lac, Propulsion Carrière, Groupe Inter-ActionTravail, Le Tournant 3F et SEMO Saguenay‒Lac-Saint-Jean.

Les chercheurs d'emploi peuvent contacter le bureau de Services Québec le plus près ou un des 12 organismes présentés à l'adresse suivante : tonemploiavecnous.ca. Leurs besoins seront évalués et ils seront dirigés vers le bon service.

