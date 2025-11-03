MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Moment numérique est ravi d'annoncer qu'il accueillera, en collaboration avec AppDirect, l'événement inaugural Coolest Projects Canada le 22 novembre 2025, au centre-ville de Montréal. Coolest Projects est une initiative mondiale de la Raspberry Pi Foundation qui encourage les jeunes créateurs numériques à créer et à partager des projets utilisant la technologie, qu'il s'agisse de jeux vidéo, d'animations, d'applications ou de sites web.

Cet événement de calibre international célèbre la créativité et les compétences techniques des jeunes créateurs, en leur offrant une plateforme pour présenter leurs créations numériques à un public plus large. La prochaine génération d'innovateurs du Canada est invitée à se connecter, d'apprendre des uns des autres et d'être inspirée par les possibilités qu'offre le code. L'événement peut accueillir jusqu'à 30 projets, avec un maximum de trois jeunes créateurs par projet.

« Le Canada fait désormais officiellement partie de la communauté internationale Coolest Projects, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes. Cet événement est une fenêtre sur un avenir bâti par d'incroyables jeunes créateurs. En leur offrant une scène nationale, nous célébrons leur ingéniosité et alimentons la prochaine vague d'innovation numérique canadienne », a déclaré Indra Kubicek, PDG de Moment numérique.

L'événement se déroulera dans un style « foire scientifique », où les jeunes participants pourront présenter leurs projets à des juges et à d'autres créateurs, et défendre la raison pour laquelle leur projet est cool. Qu'un projet ait été réalisé dans un Code Club, en classe ou comme projet indépendant, tous sont les bienvenus pour être présentés. L'espace est limité et l'inscription est obligatoire.

« Coolest Projects est une opportunité incroyable pour les jeunes de Montréal, leur donnant la chance de partager leurs projets, de renforcer leur confiance et de se connecter avec une communauté véritablement solidaire », a déclaré Layne Turner, responsable de la communauté et des partenariats Code Club chez Moment numérique.

À propos de Moment numérique

Reconnu comme un chef de file de l'éducation en littératie numérique et en IA au Canada, Moment numérique est un organisme de bienfaisance national dédié à la mobilisation des communautés pour créer un avenir meilleur aligné sur les objectifs de développement durable. Nous nous engageons à offrir un accès inclusif et équitable à ces opportunités, en mettant l'accent sur les jeunes sous-représentés, y compris les filles. Depuis 2013, nous avons outillé les éducateurs, inspiré les jeunes et livré des programmes et des expériences percutants à travers le Canada.

Pour de plus amples renseignements : Pamela Daoust, Directrice, marketing et communication, Moment numérique, 438-814-2266 | [email protected]