De jeunes chercheurs de l'ensemble du Canada reçoivent des fonds pour acquérir des compétences et de la formation

Le gouvernement du Canada investit dans des projets visant à faire en sorte que les étudiants acquièrent les compétences requises pour faire carrière en recherche

ST. JOHN'S, le 11 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement comprend que lorsqu'on donne aux jeunes chercheurs l'occasion d'apprendre et de se perfectionner, on investit du même coup dans l'avenir de notre économie et dans la prochaine génération d'innovateurs.

Aujourd'hui, Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé, au nom de la ministre, un investissement de 29,6 millions de dollars sous forme de subventions du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche (FONCER) qui est administré par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Ces subventions permettront à 18 équipes de recherche formées d'étudiants et de stagiaires postdoctoraux de générer et d'appliquer de nouvelles connaissances dans un contexte de collaboration. Ces derniers acquerront ainsi les compétences qui les aideront dans leur future carrière.

L'équipe dirigée par M. Bing Chen, l'une des équipes bénéficiaires d'une subvention FONCER, est installée à la Memorial University of Newfoundland et compte dans ses rangs des collaborateurs de l'ensemble du Canada et de l'étranger. Elle mènera des recherches sur les défis que pose la pollution par le pétrole dans les environnements marins froids. Dans le cadre de ces recherches, elle va non seulement élaborer des stratégies pour prévenir plus efficacement ce type de pollution et, le cas échéant, effectuer un nettoyage après un déversement, mais aussi former la prochaine génération d'experts multidisciplinaires qui deviendront des chefs de file en matière d'innovations en océanographie.

Les subventions FONCER appuient également des équipes de recherche de toutes les régions du Canada œuvrant notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la technologie de la chaine de blocs, de la neurotechnologie, du diagnostic médical, du génie industriel et des sciences du sol.

L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les étudiants et les chercheurs à acquérir, par l'entremise de stages et de possibilités de formation chez des entreprises et d'autres employeurs éventuels, les compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois de demain.

Citations

« Le gouvernement est fier d'appuyer la prochaine génération d'innovateurs. Il veille ainsi à ce que la main-d'œuvre hautement qualifiée de demain continue à faire des découvertes qui renforceront le milieu de la recherche du Canada et accroitront la compétitivité internationale du pays. »

- Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports

« Lorsque de jeunes Canadiens choisissent les sciences, des programmes tels que FONCER leur permettent d'acquérir l'expérience pratique dont ils ont besoin pour démarrer leur carrière. Cet investissement fournira aux meilleurs étudiants et stagiaires postdoctoraux en sciences naturelles et en génie, qui formeront la prochaine génération de leaders en recherche, l'appui dont ils ont besoin pour contribuer à l'amélioration de la santé, de l'environnement, de l'économie et des collectivités. »

- Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« Le Programme FONCER finance des activités exceptionnelles d'encadrement et de formation d'étudiants, ce qui complète bien leur formation en recherche dans les domaines des sciences et du génie. Il en résulte une cohorte de scientifiques et d'ingénieurs en début de carrière qui ont un fort potentiel de devenir les chefs de file de demain. »

- Danika Goosney, vice-présidente, Direction des subventions de recherche et bourses, CRSNG

« Je remercie le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie de l'important investissement annoncé aujourd'hui dans le programme de formation de M. Chen en atténuation de la pollution persistante, émergente et par le pétrole dans les milieux marins froids. La Memorial University est fière de collaborer avec des partenaires fédéraux pour aider à créer un environnement plus propre et plus sécuritaire pour tous les Canadiens. »

- Noreen Golfman, doyenne et vice-rectrice à l'enseignement, Memorial University

Faits saillants

Le Programme FONCER a accordé des subventions d'une valeur de près de 310 millions de dollars à 189 équipes de recherche de l'ensemble du Canada depuis sa création, il y a 10 ans. Ce montant comprend l'investissement annoncé aujourd'hui.

depuis sa création, il y a 10 ans. Ce montant comprend l'investissement annoncé aujourd'hui. Les équipes appuyées par une subvention FONCER sont composées d'une variété de chercheurs de toutes les régions du Canada ayant souvent étudié dans divers domaines. Ces équipes incluent des chercheurs universitaires ainsi que des personnes du secteur privé.

À propos du CRSNG

Chaque année, le CRSNG investit plus de 1,2 milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs-chercheurs de calibre mondial font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les créateurs et les utilisateurs des découvertes. Les partenariats de recherche que le CRSNG permet d'établir contribuent à orienter la recherche et développement et à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché.

Le CRSNG offre également des bourses et des possibilités de formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.

