MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - DCAO Solutions annonce le lancement de son système unique et conçu au Québec pour la prévention et la protection des espaces contre la COVID-19. Le système permet de protéger tous les utilisateurs d'une usine, d'un commerce, d'une clinique ou de tout autre espace intérieur et même d'espaces de spectacle extérieurs, ce qui répond aux besoins particuliers de tous les milieux où la présence humaine est inévitable.

Station d'accueil avec terminal (Groupe CNW/DCAO Solutions)

Cette solution est basée sur une station d'accueil dotée d'un terminal qui utilise l'IA pour détecter la possible présence de la COVID-19. La station est liée à des applications web et mobiles pour communiquer avec les responsables de l'accueil (gardiens de sécurité, réceptionniste, etc.), ainsi qu'avec les employés, locataires, clients ou visiteurs de l'espace, et avec les gestionnaires.

Fonctionnement du système

Le système permet, dès l'entrée de chaque personne dans un espace intérieur, de mesurer rapidement sa température corporelle (de deux manières) et son taux d'oxygène dans le sang, en plus de vérifier le port du couvre-visage et le nettoyage des mains. La prise et l'analyse des mesures se font en quelques secondes grâce aux données et à l'intelligence artificielle intégrées au logiciel de l'application.

Dès la détection d'un résultat hors norme, un protocole de sécurité et de communication interne se met en branle selon les besoins et les modalités établies avec chaque entreprise ou organisation, et l'information est communiquée aux personnes désignées de l'organisation, grâce aux applications web et mobiles. Cette communication rapide permet aux intervenants (sécurité, ressources humaines, etc.) de rencontrer rapidement la personne concernée afin de prendre la meilleure décision. Le système permet aussi de fournir des rapports de performance aux gestionnaires de l'entreprise, selon leurs besoins.

« Nous avons développé ce système qui exploite de manière efficace les meilleures techniques de détection, de communication, d'analyse et d'optimisation afin de maintenir des espaces sécuritaires au bénéfice des employés de l'entreprise, des clients et autres visiteurs qui doivent pénétrer dans ces espaces dans le cours normal de leurs activités, » a déclaré Gaston Dandurand, président et chef de la direction de DCAO Solutions. « Notre système permet d'assurer la protection de toutes les personnes qui pénètrent dans l'espace et de les prévenir si un risque survient. De plus, il est compatible avec les solutions de traçage qui pourraient être mises de l'avant par les gouvernements. »

À propos de DCAO Solutions inc.

DCAO Solutions est une société de développement de solutions technologiques de sécurité axées sur la salubrité et la sécurité sanitaire, notamment face à la COVID-19. Pour information, consultez le https://fr.dcaosolutions.com/.

