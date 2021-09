« Pendant mon enfance au Canada, j'aurais bien aimé, en tant que fervent amateur de football et de soccer, pouvoir regarder tous les matches de la NFL et toutes les joutes de soccer à un seul endroit, n'importe où et n'importe quand », déclare Will Arnett, originaire de Toronto. « DAZN a réellement changé la donne pour mes compatriotes canadiens en leur donnant accès aux meilleures joutes de football, et j'espère que vous donnerez un brin d'encouragement canadien pure laine à mes deux équipes préférées - le Liverpool FC et les Jets de New York - cette saison. »

Pour les amateurs de sport, DAZN demeure la destination incontournable au Canada avec plus de football en direct que tout autre réseau, dont un accès continu à :

Chaque joute de la NFL en direct grâce à la NFL Game Pass , soit les matches de pré-saison, de la saison régulière et des éliminatoires (même le Super Bowl)

, soit les matches de pré-saison, de la saison régulière et des éliminatoires (même le Super Bowl) NFL RedZone - sept heures consécutives de football tous les dimanches, pour vous permettre de ne manquer aucun touché!

- sept heures consécutives de football tous les dimanches, pour vous permettre de ne manquer aucun touché! Toutes les joutes de soccer de la Premier League, de la Ligue des champions masculine et féminine de l'UEFA, et de la Ligue Europa de l'UEFA - exclusivement sur DAZN

Des matches de soccer d'autres importantes ligues européennes masculines et féminines et à des centaines de joutes de Major League Soccer

DAZN ne cesse d'élargir sa gamme d'émissions originales sur le football et le soccer en proposant aux amateurs une quantité croissante de contenu exclusif pendant toute la saison, histoire de les aider à rester au courant de leur sport préféré. Citons notamment :

Rookie Diaries revient pour une deuxième saison, mettant en vedette Chuba Hubbard , recrue canadienne et vedette montante du football. Animée par Adnan Virk , journaliste sportif canadien, cette émission de style documentaire fera régulièrement le point avec Hubbard, porteur de ballon auprès des Panthers de la Caroline, pendant la saison de football, et présentera des vlogues que celui-ci tournera en arrière-scène pour donner aux amateurs de son bercail un aperçu exclusif et palpitant de tous les aspects de son année recrue.

revient pour une deuxième saison, mettant en vedette , recrue canadienne et vedette montante du football. Animée par , journaliste sportif canadien, cette émission de style documentaire fera régulièrement le point avec Hubbard, porteur de ballon auprès des Panthers de la Caroline, pendant la saison de football, et présentera des vlogues que celui-ci tournera en arrière-scène pour donner aux amateurs de son bercail un aperçu exclusif et palpitant de tous les aspects de son année recrue. The DAZN Soccer Show , nouvelle émission hebdomadaire tournée en studio à l'intention des fanatiques du soccer, se penchera sur tous les aspects de ce beau sport et sera animée par l'équipe à l'humour irrévérencieux du balado Footy Prime, soit James Sharman et Brendan Dunlop , animateurs dynamiques, Danny Dichio et Craig Forrest , légendes du soccer, Jeff Cole , narrateur, et Dan Wong , présentateur et producteur.

, nouvelle émission hebdomadaire tournée en studio à l'intention des fanatiques du soccer, se penchera sur tous les aspects de ce beau sport et sera animée par l'équipe à l'humour irrévérencieux du balado Footy Prime, soit et , animateurs dynamiques, et , légendes du soccer, , narrateur, et , présentateur et producteur. La série de documentaires sur la NFL, Hard Knocks, qui fait partie de la vaste vidéothèque de NFL Films à laquelle les abonnés ont un accès illimité, offrira cette saison un aperçu sans filtre et en accès direct aux Cowboys de Dallas .

« C'est une autre saison palpitante de football qui s'annonce sur DAZN, et nous nous réjouissons à la perspective de continuer de présenter aux Canadiens leur sport préféré, quand et où ils le veulent - que ce soit en direct du confort de leur foyer ou dans des pubs locaux, maintenant que les amateurs peuvent se rassembler de nouveau, ou pour prendre connaissance des faits saillants et du feu de l'action sur leur téléphone », explique Norm Lem, vice-président principal, DAZN Canada. « Nous sommes fiers de demeurer la destination de football incontournable des Canadiens, qui peuvent regarder tous les matches de la NFL, les joutes de soccer international masculin et féminin les plus prestigieuses, des émissions originales divertissantes et beaucoup plus encore. »

Les Canadiens peuvent syntoniser DAZN n'importe où et sur n'importe quel appareil, que ce soit un téléviseur intelligent, un ordinateur personnel, un cellulaire, une tablette électronique, un lecteur de diffusion en continu ou une console de jeux. Pour s'inscrire à DAZN, les amateurs peuvent se rendre sur www.DAZN.com ou télécharger l'appli DAZN.

À propos de DAZN Group

Mondialement, DAZN est un service de diffusion en continu, tant en direct que sur demande, qui mène la charge offrir aux amateurs de sports l'accès à des sports, partout et en tout temps. DAZN garantit un accès abordable sur les appareils connectés, comme les téléviseurs intelligents, les décodeurs, les lecteurs de diffusion en continu, les téléphones intelligents, les ordinateurs personnels, les tablettes électroniques et les consoles de jeux. DAZN a vu le jour au Canada en juillet 2017, avec un éventail de droits sportifs, et est offert dans plus de 200 pays et territoires. DAZN demeure le seul endroit permettant aux Canadiens de regarder tous les matches de la NFL en direct et d'accéder à NFL RedZone. DAZN est également le domicile exclusif de la Premier League, de la Ligue des champions masculine et féminine de l'UEFA et de la Ligue Europa de l'UEFA, en plus d'offrir MLS Live, MLB Network, la boxe, le rugby et bien plus encore, que ce soit en direct ou sur demande. Après un essai gratuit d'un mois pour les nouveaux abonnés, l'accès illimité à la plateforme entière de DAZN est offert au Canada pour la somme modique de 20 $ par mois ou de 150 $ par année.

