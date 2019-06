Dawn Foods lance son concours 2019 de la pâtisserie la plus gourmande du Canada

Encore plus d'occasions de gagner pour les boulangeries-pâtisseries participantes. Ouverture du vote : le 1er juillet

BRAMPTON, Ontario, le 18 juin 2019 /CNW/ - Dawn Foods, fabricant de produits et fournisseur d'ingrédients boulangers et pâtissiers, lance aujourd'hui la deuxième édition de son concours « La pâtisserie la plus gourmande du Canada ». Les boulangeries-pâtisseries qui sont intéressées peuvent d'ores et déjà s'inscrire, et les clients pourront voter entre le 1er juillet et le 30 septembre. Les clients d'un bout à l'autre du pays seront invités à voter pour leur boulangerie-pâtisserie préférée afin de lui faire remporter le titre de la pâtisserie la plus gourmande du Canada.

« L'an dernier, le concours de la pâtisserie la plus gourmande du Canada a servi de point de contact clé pour nos clients, car c'est une excellente façon pour eux de développer leurs activités et d'établir un rapport avec les communautés locales, explique Angie Goldberg, directrice du marketing de Dawn Foods. Pour cette deuxième édition, nous étendons le concours pour présenter un éventail de boulangeries-pâtisseries spécialisées à travers le pays. Il existe maintes façons de gagner cette année, et nous nous attendons à ce qu'un plus grand nombre de boulangeries-pâtisseries participent au concours et que de nombreux consommateurs y prennent aussi part et votent pour leur boulangerie-pâtisserie préférée. »

Les lauréats pour chacune des catégories seront annoncés dans chaque province ou région, ce qui est nouveau cette année1. Les nouvelles catégories par région comprennent : boutique de beignes la plus gourmande, boutique de gâteaux et cupcakes la plus gourmande et boulangerie-pâtisserie la plus gourmande. Les lauréats recevront également un soutien de la part de Dawn pour la promotion de leurs boulangeries-pâtisseries dans leurs communautés locales.

L'annonce du grand gagnant aura lieu en octobre. À gagner : un voyage pour deux, tous frais payés, pour participer à un atelier avec la cheffe des applications pâtissières de Dawn, Melissa Trimmer, afin de créer des produits pâtissiers hors-série et découvrir les dernières tendances de l'industrie.

En 2018, 260 boulangeries-pâtisseries avaient participé à la toute première édition du concours, pour laquelle 353 000 votes avaient été recensés. La plupart des boulangeries-pâtisseries y ayant participé ont enregistré une croissance des ventes pendant toute la durée du concours.

Les boulangeries-pâtisseries qui souhaitent participer au concours peuvent s'inscrire dès maintenant sur le site Web www.sweetestbakeryincanada.com/register. Ceux qui veulent voter pour leur boulangerie-pâtisserie locale préférée pourront le faire une fois par jour à partir du 1er juillet, en ligne ou par message texte en envoyant au 393939 le mot-clé unique correspondant à leur boulangerie-pâtisserie et disponible en magasin (les tarifs standard pour les messages texte et les données s'appliquent).

Pour obtenir de plus amples informations sur le concours et le processus de vote, visitez www.sweetestbakeryincanada.com.

À propos de Dawn Food Products, Inc.

Dawn Foods, fabricant et fournisseur mondial de produits et d'ingrédients boulangers et pâtissiers, se positionne en prestataire de choix de services boulangers et pâtissiers en inspirant chaque jour le succès de la boulangerie-pâtisserie. Dawn Foods est déterminé à satisfaire ses clients partout dans le monde et leur propose le partenariat, les perspectives, les innovations, les produits et le savoir-faire en boulangerie et pâtisserie qui leur permettent de réaliser leurs aspirations. Dawn Foods, dont le siège social est situé à Jackson, au Michigan, travaille avec plus de 40 000 boulangers-pâtissiers artisanaux et détaillants, fabricants et acteurs principaux des services alimentaires, présents dans plus de 100 pays, et l'entreprise compte 5 000 collaborateurs dans le monde entier. Depuis près de 100 ans, Dawn Foods est un conseiller de confiance pour ses clients en les aidant à faire progresser leurs activités. Pour obtenir un complément d'informations sur l'entreprise, ses produits et sa culture, veuillez consulter www.dawnfoods.com.

1 Les provinces et régions sont découpées en sept zones : Colombie britannique, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Québec et le Canada atlantique (y compris l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve).

CONTACT : Bridgit Fletcher Lucy Ayala Zeno Group pour Dawn Foods Responsable des communications externes 312-755-5641 517-841-7509 Bridgit.Fletcher@zenogroup.com lucy.ayala@dawnfoods.com

