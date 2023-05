TORONTO, le 18 mai 2023 /CNW/ - Figure de proue de l'économie canadienne, Dawn Desjardins a récemment été nommée économiste en chef de Deloitte Canada. Mme Desjardins possède une vaste expérience en matière de présentation de l'information et de services-conseils en économie, et elle jouera un rôle déterminant dans la direction du groupe responsable de la recherche et des prévisions macroéconomiques du Cabinet, tout en fournissant des conseils et des solutions pour les défis économiques les plus pressants de notre époque.

Dawn Desjardins - économiste en chef chez Deloitte Canada (Groupe CNW/Deloitte & Touche)

« En confiant à Dawn la responsabilité des prévisions économiques, de la recherche et de l'analyse, Deloitte Canada continuera de présenter des perspectives économiques de premier plan, d'influencer le changement et de stimuler les conversations à l'échelle nationale pour assurer la croissance de l'économie canadienne, déclare Anthony Viel, leader de la direction de Deloitte Canada. Les Canadiens et Canadiennes comptent sur nous pour leur fournir des perspectives fiables sur les tendances actuelles et émergentes qui ont une incidence sur notre économie actuelle et future. »

Modèle et mentore, Mme Desjardins est déterminée à favoriser l'inclusion et se fait la championne des femmes sur le marché du travail, en faisant tomber les barrières et en attirant l'attention sur les enjeux économiques qui touchent les femmes et les groupes sous-représentés. Ses perspectives éclairées sur les moteurs de la croissance économique du Canada, les tendances du marché du travail, l'avenir du travail, la politique monétaire et l'inflation font sa renommée.

« Je suis fière d'entreprendre ce nouveau parcours au sein du plus grand cabinet au Canada et de me joindre à une équipe de services professionnels avec une grande diversité, dit Mme Desjardins, économiste en chef de Deloitte Canada. Je suis convaincue que la croissance de l'économie repose sur la détermination de résultats tangibles et sur un examen approfondi des défis importants auxquels nous sommes confrontés, tels que l'accessibilité financière. Ensemble, nous pouvons progresser et prospérer grâce à un dialogue ouvert qui mobilise tous les Canadiens et Canadiennes et à des investissements dans des domaines clés comme la main-d'œuvre et l'économie propre. »

« Dawn est une source d'autorité en matière d'économie au Canada et elle continue d'inspirer d'autres économistes à communiquer leurs perspectives uniques et précieuses afin de faire connaître les enjeux économiques, d'amorcer des conversations et de guider les débats en matière de politiques, affirme Trevin Stratton, leader des Amériques et associé, Services-conseils en économie, Deloitte. Sa connaissance approfondie des marchés financiers et de l'économie canadienne nous aidera à faire face à l'évolution des conditions économiques et sera utile à nos clients et aux décideurs qui cherchent à se prémunir contre les risques nouveaux et actuels, ainsi qu'à planifier un avenir durable. »

Auparavant, Mme Desjardins a occupé le poste d'économiste en chef adjointe à la RBC; a été journaliste pour Bloomberg Financial News, où elle couvrait les marchés des obligations et des devises du Canada; puis a été la stratège du marché des obligations pour J.P. Morgan Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur le groupe des Services-conseils en économie de Deloitte Canada, cliquez ici.

