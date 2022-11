MILAN, 13 novembre 2022 /CNW/ - Davinci Motor, un fabricant chinois de motos électriques robotisées à haute performance qui connaît une croissance rapide, a dévoilé ses projets d'expansion sur le marché européen avec le lancement de son nouveau deux roues DC100 lors de sa conférence de presse à l'EICMA, le principal salon mondial de la moto, qui se tient du 8 au 13 novembre à Milan.

L'entreprise a présenté sa DC100 aux performances supérieures, développée à l'aide d'une technologie de pointe en collaboration avec la prestigieuse Université Tsinghua à Pékin, en Chine.

DAVINCI, kiosque Q70, hall 13, EICMA 2022. (PRNewsfoto/Davinci Motor)

« Nous sommes très heureux de lancer officiellement notre entreprise sur le marché européen, ce qui est stratégiquement important pour Davinci, a déclaré Rosanna Libia, directrice des affaires internationales de Davinci Motor. Nous sommes fiers de présenter la marque et la DC100, le symbole de notre savoir-faire et de notre innovation en recherche et développement. »

Davinci Motor a d'abord lancé la DC100 en juillet 2021 sur le marché chinois avant d'ouvrir sa première usine de fabrication à Zibo, en Chine, en août de cette année, avec la DC100 déjà mise en production d'essai.

Avec le lancement de la DC100 futuriste, Davinci Motor vise à offrir aux utilisateurs européens une expérience de conduite plus sûre et plus agréable. Le deux roues a été conçu comme une solution de mobilité qui offre un équilibre parfait entre l'accélération, la vitesse et l'autonomie.

Grâce à l'application Davinci, les nouveaux utilisateurs peuvent rapidement se familiariser avec les caractéristiques novatrices de la motocyclette. Les utilisateurs peuvent placer leur téléphone intelligent sur le porte-téléphone et, une fois en place, le téléphone sert de tableau de bord interactif pour l'utilisateur, devenant un outil de navigation tout en fournissant des renseignements tels que l'état du véhicule, l'autonomie restante et les détails de l'emplacement, pour n'en nommer que quelques-uns.

Davinci Motor a travaillé sans relâche pour simplifier les commandes de la DC100. Le système de commande intelligent intègre de manière transparente de multiples composants tout en offrant une accélération instantanée et adaptable combinée à des commandes réactives et intuitives. Le système de marche avant et arrière en douceur, l'assistance en montée et en descente aident le conducteur à contrôler le véhicule et offrent une vitesse maximale de 5 km/h et 7 km/h grâce aux capacités de perception du robot à deux roues DC100.

« La DC100 marque une nouvelle ère pour la mobilité électrique, a ajouté Rosanna Libia. Notre équipe de recherche et développement a créé un nouveau design associé à une nouvelle technologie et une nouvelle expérience de conduite pour tous les utilisateurs. Nous sommes impatients de voir ce qui va suivre. »

L'entreprise prend des commandes de prévente pour la DC100, dont le prix s'élève à 26 000 euros. Les livraisons pour ceux qui ont versé un acompte sont prévues entre le deuxième et le troisième trimestre de l'année prochaine. Pour l'avenir, Davinci Motor prépare également le terrain afin d'ouvrir sa première salle d'exposition et son premier carrefour central en Europe.

À propos de Davinci Motor

Fondée en 2013, Davinci Motor est une entreprise technologique innovante qui s'engage à explorer la recherche et le développement de véhicules robotisés offrant une combinaison parfaite de performances et de facilité d'utilisation. La mission de Davinci Motor est de créer une expérience de conduite exceptionnelle et sans effort pour tous les utilisateurs, et la DC100 permettra aux utilisateurs d'atteindre cet objectif. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.davincimotor.com ou nous suivre sur :

