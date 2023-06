MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - DAVIDsTEA Inc. (TSXV : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou « l'entreprise »), un marchand de thé de premier plan en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer l'ouverture de son premier bar à thé en magasin à l'extérieur du marché du Québec. Le lancement aura lieu le 16 juin dans un emplacement de son magasin du Toronto Eaton Centre. Répondant à la demande des consommateurs, le distributeur spécialisé dans le thé a d'abord lancé le concept du bar à thé dans sa province d'origine, au Québec, dans le magasin du CF Carrefour Laval à la fin de 2022 et aux Galeries de la Capitale au début de 2023. L'emplacement du Toronto Eaton Centre a été choisi intentionnellement comme troisième emplacement pour lancer officiellement le bar à thé afin de présenter le concept à un groupe plus vaste de consommateurs canadiens, amorçant ainsi le déploiement national qui se poursuivra tout au long de l'année. D'ici la fin de 2023, plus de 30 % des points de vente au détail de DAVIDsTEA d'un océan à l'autre comprendront le nouveau bar à thé. De nouveaux magasins seront également ouverts au Centre Rideau d'Ottawa et au Pacific Centre de Vancouver.

DAVIDsTEA étend le déploiement de son bar à thé à l’échelle nationale (Groupe CNW/DAVIDsTEA)

« Nous avons hâte de passer à la prochaine étape de notre parcours et nous nous réjouissons à l'idée de voir comment un intérêt renouvelé pour les boissons à base de thé peut ouvrir la voie à un mode de vie axé sur le thé et susciter un nouvel engouement auprès de notre clientèle.

Nos boissons pétillantes au thé et thés latte artisanaux de qualité supérieure représentent un excellent moyen d'explorer nos saveurs et de découvrir les nombreuses façons de savourer les thés en vrac! », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de DAVIDsTEA.

En tirant parti de nouvelles technologies exclusives, DAVIDsTEA offre un menu préparé avec soin qui accélère l'expérience de préparation des boissons sans diluer le produit de spécialité. Les bars à thé offrent un menu exclusif préparé avec soin et évoluant au gré des saisons qui met en valeur la grande variété de boissons offertes par DAVIDsTEA. Les consommateurs sont invités à découvrir nos thés latte chauds et glacés, nos boissons à saveur de matcha, ainsi que nos boissons et limonades TeaPopMC. Notre menu végétalien offre exclusivement du lait d'avoine pour améliorer l'expérience et répondre aux besoins d'un public plus vaste. Grâce à ces boissons originales fabriquées à la main et prêtes à emporter, DAVIDsTEA comble le vide dans le marché du thé de spécialité à emporter.

Le concept du bar à thé a été pensé pour compléter l'expérience de magasinage actuelle et respecter les valeurs des consommateurs. En tant que détaillant souhaitant faire une différence qui a fermement à cœur le développement durable, DAVIDsTEA offre un rabais de 10 % aux consommateurs qui apportent leur propre récipient.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d'accessoires et de cadeaux liés au thé, par l'intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 3 800 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d'origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d'explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie du thé. En mettant l'accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

