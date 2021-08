VANCOUVER, BC, le 4 août 2021 /CNW/ - David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada, l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre et la Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, invitent les médias à participer à une conférence de presse sur la campagne #DonnezUnVaccin et le soutien du Canada aux efforts de vaccination dans les pays en développement.





Évènement : Conférence de presse

Date : le jeudi 5 août 2021

Heure : 13 h 15 (HP)

Lieu : Vancouver Convention Centre

East Plaza

999, Canada Place, Vancouver (Colombie-Britannique)

Notes pour les médias :

Couverture ouverte.

En raison des protocoles associés à la pandémie, la couverture de cet évènement sera assurée par un pool restreint de caméras.

L'évènement aura lieu à l'extérieur si la météo le permet.

Avertissement :

Les participants en personne doivent porter un masque.

Ils ne doivent pas présenter de symptômes associés à la COVID-19 ou avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 jours précédents.

SOURCE Canadian Unicef Committee

Renseignements: Personnes-ressources: Emily O'Connor, Responsable des communications, UNICEF Canada, 647-500-4230, [email protected]; Marie-Claude Rouillard, Responsable des communications, UNICEF Canada, 514-232-4510, [email protected]

Liens connexes

http://www.unicef.ca/