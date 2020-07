MONTRÉAL, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société »), un chef de file canadien dans les domaines des médias numériques et des solutions marketing, a annoncé aujourd'hui une entente visant à prolonger de trois ans de plus le mandat de son président-directeur général David A. Eckert. Le conseil de la direction de la société a approuvé cette disposition dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue tard aujourd'hui.

« Nous sommes ravis et encouragés de savoir que David continuera de diriger la société alors que nous profitons de l'élan robuste des trois dernières années en visant à achever le redressement de la société, » affirme Susan Kudzman, présidente du conseil de Pages Jaunes Limitée.

Monsieur Eckert affirme : « C'est un honneur pour moi de pouvoir continuer d'être à la tête d'une équipe magnifique composée de gens qui le sont tout autant, chez PJ. » Il poursuit : « Je crois que PJ nous propose une foule d'occasions. Nous continuons de bâtir une excellente entreprise au profit de nos actionnaires, de nos retraités, de nos employés, de nos clients et de nos collectivités. Je crois que notre avenir s'annonce bien et je suis heureux de savoir que j'en ferai partie. »

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411.ca et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez notre site Web au https://entreprise.pj.ca/fr/.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des stratégies, des conditions financières et des activités de la Société. Ces déclarations sont prospectives puisqu'elles sont fondées sur nos attentes, en date du 16 juillet 2020, en ce qui concerne nos activités et les marchés sur lesquels nous les exerçons, ainsi que sur différentes estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer de manière importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus touchaient nos activités ou si nos estimations ou hypothèses se révélaient inexactes. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que l'une ou l'autre de nos déclarations prospectives se réalisera. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante de nos attentes actuelles sont analysés dans la section 5 de notre rapport de gestion en date du 12 mai 2020. Nous n'avons aucune intention ni ne nous engageons à le faire, sauf si cela est exigé conformément à la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives même si de nouveaux renseignements venaient à notre connaissance, par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

