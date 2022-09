MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la "Société"), un fournisseur canadien de premier plan de médias numériques et de solutions marketing, a annoncé aujourd'hui une entente visant à prolonger le mandat de son président et chef de la direction, David A. Eckert, jusqu'à la mi-2025. Le conseil d'administration de la société a approuvé cette disposition dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue aujourd'hui.

« Nous sommes ravis que David puisse continuer de diriger la société alors que nous nous apprêtons à achever notre redressement », a déclaré Susan Kudzman, présidente du conseil de Pages Jaunes Limitée.

Monsieur Eckert affirme: « Je suis heureux de pouvoir continuer de faire partie de notre formidable équipe alors que nous achevons le redressement de l'entreprise. » Il poursuit: « Nous avons maintenant une forte rentabilité, avons remboursé toutes nos dettes, avons un solde de trésorerie sain et nous approchons de la stabilité des revenus. Je suis reconnaissant envers toute notre équipe, notre conseil d'administration, nos actionnaires, nos retraités, nos employés et nos clients pour leur soutien continu."

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'informations, visitez notre site Web au https://entreprise.pj.ca/fr/.

SOURCE Pages Jaunes Limitée

Renseignements: Investisseurs : Franco Sciannamblo, Premier vice-président et chef de la direction financière, [email protected]; Médias : Treena Cooper, Première vice-présidente, Secrétaire et conseillère juridique principale, [email protected]