Le projet de la phase 3 de Bonnyville comprend l'aménagement de nouveaux logements pour aînés et la rénovation de plusieurs aires principales. La phase 3 marque également l'achèvement de l'ensemble Bonnylodge, qui relie le bâtiment principal à un complexe existant offrant un total de 181 logements et appartements pour les aînés de Bonnyville. L'occupation de la phase 3 du complexe Bonnylodge devrait commencer en octobre 2020.

À Cold Lake, 61 logements pour aînés ont été créés dans le cadre du réaménagement d'une résidence existante.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement, ont annoncé l'inauguration de l'ensemble Bonnyville et ont offert leurs félicitations pour l'ensemble de Cold Lake.

Les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont versé conjointement 35,5 millions de dollars en vertu de l'entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) pour l'ensemble Bonnylodge et 16 millions de dollars en vertu de l'IDLA pour le réaménagement de Cold Lake. Depuis le début de leur planification en 2009, les deux ensembles ont permis de créer environ 259 emplois à Bonnyville et 117 emplois à Cold Lake.

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements comme ceux-ci, nous contribuerons à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie, tout en permettant aux personnes âgées bien méritantes d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Le gouvernement de l'Alberta répond au besoin d'avoir un plus grand nombre de logements pour aînés dans les collectivités rurales grâce à l'achèvement de la phase 3 du complexe Bonnylodge et à l'ouverture du Cold Lake Seniors Lodge. Nous savons que les aînés veulent rester dans leur collectivité, près de leur famille et de leurs amis. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Bonnyville, Cold Lake et les aînés qui y vivent. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement

« Cette belle installation est le résultat du travail passionné de la Lakeland Lodge and Housing Foundation et du soutien crucial du gouvernement de l'Alberta. Elle sera utile aux personnes âgées de notre région pendant de nombreuses années et représente un engagement ferme à soutenir ceux qui ont contribué à bâtir notre communauté, notre région et notre grande province. » - Craig Copeland, maire de Cold Lake

« Au nom de tous nos aînés de la région, des résidents actuels du gîte, des futurs résidents et de notre conseil municipal, je suis ravi de voir que nous voyons la lumière au bout de ce très long tunnel. Ce voyage a fait appel à la prévoyance et à l'initiative de plusieurs gouvernements provinciaux précédents pour réaliser l'installation dont nous disposons maintenant. Je suis heureux que la dernière phase soit ouverte aux résidents dans les prochains mois. » - Gene Sobolewski, maire de Bonnyville

« La Lakeland Lodge and Housing Foundation est heureuse d'annoncer l'achèvement de ses projets de revitalisation du Cold Lake Lodge et du Bonnylodge. La fondation a identifié un besoin de revitaliser et d'augmenter nos logements pour personnes âgées à Bonnylodge et Cold Lake Lodge en 2009. Après avoir travaillé avec Seniors and Housing, nous avons obtenu un financement et notre vision de la modernisation de nos lodges et de l'augmentation de nos unités de logement pour personnes âgées dans la région a été réalisée. Un grand merci de la part de notre fondation et des personnes âgées aux nombreuses personnes qui ont participé à la supervision de ces projets jusqu'à leur aboutissement. » - Chris Vining, président de la Lakeland Lodge and Housing Foundation

Le gouvernement du Canada reconnaît que ces ensembles sont aménagés sur les territoires traditionnels non cédés des Cris de Beaver Lake , des Cris-des-Plaines, des Métis et des Cris.

reconnaît que ces ensembles sont aménagés sur les territoires traditionnels non cédés des , des Cris-des-Plaines, des Métis et des Cris. Le Bonnyville Lodge est réalisé en trois phases. Les phases 1 et 2 ont été achevées :

La phase 1 comprenait la démolition de 20 unités autonomes existantes pour les personnes âgées, la construction d'un complexe de 30 appartements pour personnes âgées appelé Villa Ouimet Ouest (rattaché au pavillon existant), et la construction de 22 unités supplémentaires dans le pavillon existant. Cette phase a été achevée et occupée en 2015.



La phase 2 a consisté en la construction d'un immeuble autonome de 30 appartements pour personnes âgées appelé Villa Ouimet Est. Cette phase a été achevée et occupée en 2017. La Villa Ouimet Ouest et la Villa Ouimet Est abritent collectivement un total de 70 locataires.



La phase 3 consiste à achever le réaménagement du foyer pour personnes âgées existant. Cette phase comprend la construction de 47 nouveaux logements, la rénovation de huit logements existants, la rénovation de la salle à manger et des services de base, la construction d'un garage et la jonction du logement rénové avec la Villa Ouimet Est. Le pavillon réaménagé pourra accueillir 113 personnes seules et huit couples. L'occupation devrait commencer en octobre 2020.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Le plan de redressement de l' Alberta est une stratégie audacieuse et ambitieuse à long terme visant à bâtir, à diversifier et à créer des dizaines de milliers d'emplois dès maintenant. La construction d'écoles, de routes et d'autres infrastructures essentielles profite à nos collectivités. En diversifiant notre économie et en attirant des investissements dans le contexte fiscal le plus concurrentiel du Canada , nous mettons l' Alberta sur la voie d'une génération de croissance. L' Alberta s'est mobilisée pour sauver des vies en aplanissant la courbe de la pandémie, et nous devons maintenant faire de même pour préserver les moyens de subsistance, croître et prospérer.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, leurs familles, les aidants naturels, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du Ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le site alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx.

Apprenez-en plus sur les programmes de logement abordable de l'Alberta.

