L'investissement, mené par Aqualateral, stimulera la croissance du marché des services publics d'électricité et accélérera l'expansion internationale des services publics au Royaume-Uni et dans l'UE

KANSAS CITY, Mo., 7 mars 2025 /CNW/ - Daupler, la principale solution de gestion des interventions pour les services publics et les municipalités, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série B de 15 millions de dollars. Aqualateral, un véhicule de placement multiactif basé à New York et axé sur l'eau, a mené le tour de table avec la participation d'investisseurs existants comme Burnt Island Ventures et KCRise Fund, entre autres.

Grâce à ce financement, Daupler fera progresser l'analyse des données axée sur l'IA et l'automatisation des opérations sur le terrain, élargira sa clientèle sur le marché des services publics d'électricité et étendra ses activités à l'échelle mondiale afin d'améliorer la gestion des incidents touchant les infrastructures critiques et les services publics.

Ce cycle de financement sursouscrit intervient à une étape charnière de la croissance, permettant à l'entreprise d'améliorer la façon dont les clients gèrent les interruptions de service et les urgences grâce à des outils d'intervention en temps réel.

« Aqualateral investit dans des solutions transformatrices qui donnent aux communautés les moyens d'être plus résilientes face aux défis liés à l'eau et au climat auxquels elles sont de plus en plus confrontées », a déclaré Jiten Manglani, chef de l'information d'Aqualateral. « La plateforme de Daupler transforme l'efficacité et l'efficience avec lesquelles les entreprises de services publics règlent les incidents, les urgences et les interruptions de service liés à l'eau. Les services publics font de plus en plus face à des phénomènes météorologiques extrêmes, à des infrastructures vieillissantes et à des pénuries de main-d'œuvre. Daupler offre aux services publics un moyen essentiel de rester résilients et de protéger les communautés en veillant à ce que les résidents reçoivent des services rapides et fiables au moment où ils en ont le plus besoin. Nous sommes ravis de mener ce tour de table et de rejoindre le conseil d'administration de Daupler, en soutenant son objectif de moderniser la réponse aux incidents et d'en améliorer les résultats pour les communautés aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. »

« Les services publics sont soumis à une pression croissante pour en faire plus avec moins, et manquent souvent de personnel et de ressources pour répondre efficacement à des incidents comme des ruptures de conduites d'eau ou des coupures de courant à toute heure », a déclaré John Bertrand, chef de la direction de Daupler. « Nous avons fondé Daupler pour simplifier les interventions d'urgence et améliorer le service à la clientèle. Nos outils alimentés par l'IA ne se contentent pas d'identifier et de trier les incidents, mais ils programment et répartissent automatiquement les équipes, garantissant ainsi des résolutions plus rapides et plus efficaces. Ce financement nous permet d'accélérer l'innovation des produits, de nous étendre davantage dans le secteur des services publics d'électricité et de prendre de l'expansion au Royaume-Uni et dans l'UE. « Nous sommes ravis de nous associer à Aqualateral, dont l'engagement à améliorer les communautés s'aligne sur nos valeurs fondamentales, alors que nous entrons dans cette nouvelle phase de croissance. »

L'innovation des produits au service des infrastructures essentielles

Daupler accélère le développement de produits pour fournir à ses clients des services publics dans 38 États américains, au Canada et en Nouvelle-Zélande des solutions de gestion des interventions de bout en bout. Daupler développe ses capacités d'analyse avancée pour aider les services publics à optimiser la formation des équipes, à les répartir et à suivre les progrès en temps réel. Pour améliorer les flux de travail des monteurs de lignes et des répartiteurs, Daupler améliore les intégrations et développe des outils de communication proactive avec les clients. La position de leader de Daupler dans l'industrie continue d'être reconnue, comme en témoignent les nombreux prix décernés lors du Smart Water Summit et sa présence dans le palmarès GovTech Top 100 au cours des quatre dernières années.

Accélérer l'adoption par le marché des services publics

Ayant fait ses preuves dans le secteur de l'eau, Daupler soutient de plus en plus les services publics d'électricité, y compris les municipalités, les services publics détenus par des investisseurs et les coopératives, en modernisant les opérations d'intervention d'urgence et de service à la clientèle. Ses outils d'automatisation en temps réel simplifient les appels de service, optimisent les opérations sur le terrain et améliorent la communication avec les clients. La demande croissante des services publics d'électricité met en évidence le rôle essentiel d'une intervention automatisée en cas d'incident, et Daupler est bien placé pour aider les entreprises de services publics à fournir un service plus rapide et plus efficace.

Une expansion mondiale pour les entreprises de services publics

S'appuyant sur sa croissance aux États-Unis, Daupler prend de l'expansion à l'échelle mondiale pour aider les entreprises de services publics à innover dans leur gestion des interventions en cas d'incident. Les entreprises de distribution d'eau du Royaume-Uni et de l'Union européenne sont confrontées à de nombreux défis similaires à ceux des États-Unis, notamment l'obsolescence des infrastructures, la pénurie de main-d'œuvre et les perturbations liées aux conditions météorologiques, ce qui souligne l'importance de la technologie de Daupler en tant qu'outil essentiel pour améliorer leur résilience et accélérer leurs délais d'intervention. En se conformant aux réglementations et aux exigences opérationnelles spécifiques au marché, Daupler aide les fournisseurs d'infrastructures essentielles à améliorer et à simplifier les interventions en cas d'incident.

Le succès que connaît Daupler aux États-Unis souligne sa capacité à apporter des améliorations significatives en matière d'efficacité opérationnelle et de fiabilité des services alors que l'entreprise étend ses activités à l'échelle mondiale. Les clients ont fait état d'une réduction de 50 % des délais d'intervention et d'une diminution de 80 % des coûts d'intervention. Lors du passage de l'ouragan Helene en septembre 2024, l'entreprise a aidé ses clients en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et en Floride en automatisant les interventions pour des milliers d'événements. Cela a permis d'accélérer le rétablissement des services, d'alléger la charge de travail du personnel des entreprises de services publics et de faire en sorte que des millions de personnes dans les zones les plus durement touchées puissent rester en contact avec leurs fournisseurs de services.

La ville de Durham, en Caroline du Nord, a adopté le logiciel en 2018, ce qui lui a permis d'améliorer considérablement son efficacité et son service. « Daupler a changé notre façon de travailler », a déclaré Tim Segard, superviseur du système des services publics de Durham. « Nos superviseurs peuvent gérer efficacement le personnel d'astreinte et répartir les équipes, et la communication au sein de nos équipes s'est considérablement améliorée. Les délais d'intervention sont plus courts, le service à la clientèle est meilleur et les équipes apprécient le fait d'avoir un accès rapide aux outils dont elles ont besoin. Nous ne pouvions pas rêver d'une meilleure plateforme. »

En automatisant l'évaluation des incidents, en optimisant la répartition des équipes et en améliorant la communication, Daupler a redéfini les interventions d'urgence pour ses clients. Aujourd'hui, ces capacités s'étendent à de nouveaux marchés, aidant les entreprises de services publics du monde entier à moderniser leurs opérations et à renforcer la résilience de leurs infrastructures.

À propos de Daupler

Le système de gestion des interventions de Daupler, alimenté par l'ensemble de données d'IA sur les incidents des services publics le plus complet au monde, identifie rapidement la gravité des incidents liés à l'électricité, à l'eau, aux eaux usées et aux infrastructures de travaux publics. Daupler est la seule solution de gestion des incidents de bout en bout qui aide les entreprises de services publics à déterminer, sélectionner et répartir leurs ressources, simplifiant ainsi les interventions tout en éliminant les étapes manuelles. Grâce à Daupler, les entreprises de services publics peuvent répondre efficacement aux incidents critiques en temps réel, économisant ainsi de l'argent, des ressources et du temps tout en assurant la sécurité et la satisfaction de leurs communautés. Pour en savoir plus, consultez le site www.daupler.com.

À propos d'Aqualateral

Aqualateral est un véhicule de placement multi-classes d'actifs dont la mission est de relever les défis locaux et mondiaux liés à l'eau en développant des solutions innovantes qui transforment les méthodes d'accès à l'eau, de traitement, de distribution et de gestion de l'eau. Travaillant en étroite collaboration avec les communautés, Aqualateral veille à ce que les capitaux soient investis dans des solutions qui répondent aux besoins réels sur le terrain tout en offrant une valeur mesurable. Parce qu'elle comble le fossé entre les opportunités offertes par le marché et les besoins critiques en eau, Aqualateral génère un triple avantage pour les communautés, les investisseurs et la planète. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.aqualateral.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn.

