NEW YORK, 14 octobre 2021 /CNW/ - DarwinHealth, Inc. a annoncé aujourd'hui une collaboration en recherche scientifique faisant appel à sa plateforme Biomarker Enrichment Strategies for Trials (BEST) afin de découvrir de nouveaux biomarqueurs pour guider les trajectoires translationnelles de plusieurs molécules d'oncologie en cours de développement par Prelude Therapeutics.

Dans le cadre de cette collaboration, DarwinHealth utilisera ses algorithmes quantitatifs exclusifs fondés sur la biologie des systèmes, des technologies approuvées au titre des normes CLIA et des approches validées axées sur les protéines du régulateur principal et les points de contrôle des tumeurs, afin de repérer de nouveaux biomarqueurs à base de protéines qui ajouteront une précision considérable à la sélection des cohortes de patients pour des essais cliniques relatifs à des tumeurs hématologiques et solides qui seront menés à la discrétion de Prelude.

« L'objectif de cette collaboration axée sur les biomarqueurs est d'évaluer et de caractériser les mécanismes d'action globaux et spécifiques à la tumeur des molécules du pipeline de Prelude afin d'identifier de nouveaux biomarqueurs qui permettraient d'associer ces agents avec des cohortes de patients réceptifs, a expliqué le professeur Andrea Califano, titulaire de la chaire Clyde and Helen Wu de biologie des systèmes chimiques, chef du département de biologie des systèmes de l'Université Columbia et cofondateur de DarwinHealth. De plus, la collaboration permettra d'effectuer une caractérisation mécaniste des occasions thérapeutiques potentielles pour les molécules du pipeline de Prelude ciblant diverses voies oncogéniques pour de multiples tumeurs hématologiques malignes et sous-types de tumeurs solides, qui seront sélectionnées par Prelude Therapeutics. L'étude tirera parti de l'algorithme VIPER pour caractériser l'activité de ces différents composés par rapport aux modules protéiques clés du régulateur principal (points de contrôle des tumeurs) nécessaires à la viabilité des tumeurs propres aux sous-types. »

« L'initiative BEST fournira des renseignements précis et exploitables sur les composés et les tumeurs afin d'évaluer le potentiel des molécules du pipeline de Prelude à inverser l'activité de points de contrôle de tumeurs spécifiques aux sous-types, a expliqué Mariano Alvarez, Ph. D., directeur scientifique de DarwinHealth. Le but de ces études est de générer une gamme d'alignements composés - sous-type de tumeurs - biomarqueurs validés qui représentent des feuilles de route fondées sur des données probantes et des mécanismes pour le développement de biomarqueurs et la sélection de patients afin d'accélérer potentiellement les études cliniques. »

Dans le cadre de l'initiative BEST, DarwinHealth fournira un aperçu complet de la valeur clinique potentielle de certaines molécules du pipeline Prelude pour un éventail de types de tumeurs. À l'aide de méthodes de modélisation quantitative et de l'application de voies translationnelles centrées sur les biomarqueurs, DarwinHealth contribuera également à la conception d'études de validation in vivo afin de tirer parti de possibilités clés qui ne seraient pas nécessairement mises en évidence par des technologies conventionnelles.

« La collaboration BEST répond à l'un des besoins essentiels non satisfaits des sphères biotechnologiques et biopharmaceutiques axées sur la découverte de médicaments contre le cancer, c'est-à-dire la mise au point de biomarqueurs fournissant une prédiction très fiable de la réponse clinique à des composés dont l'efficacité ultime peut résulter d'une gamme d'effets médicamenteux tant prévisibles qu'imprévisibles qui peuvent être déchiffrés de façon incomplète, et qui ciblent de multiples programmes de régulation sous-jacents à des dépendances au cancer, a remarqué Gideon Bosker, M.D., chef de la direction et cofondateur de DarwinHealth. Ces incertitudes permettent l'extension du concept de biomarqueur au-delà de la cible principale (c'est-à-dire de haute affinité) d'un médicament, jusqu'aux classificateurs multiprotéiques identifiés par nos méthodologies informatiques et expérimentales intégratives. »

En particulier, des classificateurs multiprotéiques innovants identifiés par la plateforme BEST ont déjà été signalés par DarwinHealth pour le myélome multiple (N. Engl. J. Med. 2019;381:727-38, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1903455 ) et le LDGCB (British Journal of Haematology; 2 août 2021, https://doi.org/10.1111/bjh.17730 ).

Ces technologies sont idéales pour déterminer les appariements mécanistes entre les candidats-médicaments et les patients atteints de cancer, en fonction de la capacité des médicaments à inactiver les protéines du régulateur principal spécifiques au patient qui sont nécessaires au maintien de l'état de la tumeur. Il est important de noter que ces découvertes peuvent être rapidement perfectionnées pour mener à des essais cliniques sur les humains concernant des thérapies de précision fondées sur les biomarqueurs, puis donner lieu à des développements commerciaux.

À propos de DarwinHealth, Inc.

DarwinHealth, une entreprise consacrée aux traitements médicamenteux de précision contre le cancer et axée sur la technologie, a été cofondée par Gideon Bosker, M.D., chef de la direction, et par le professeur Andrea Califano, titulaire de la chaire Clyde and Helen Wu de biologie des systèmes chimiques et chef du département de biologie des systèmes de l'Université Columbia. La technologie de l'entreprise a été mise au point par le laboratoire d'Andrea Califano au cours des 14 dernières années et peut être utilisée exclusivement sous la licence de l'Université Columbia. La technologie de DarwinHealth a été mise au point pour repérer des appariements mécanistes et fondés sur des biomarqueurs au niveau protéomique exploitables, souvent inattendus, entre de petites molécules et des sous-types de tumeurs ou des cohortes de patients spécifiques. Par conséquent, cette technologie est en mesure d'accélérer le développement de pipelines en oncologie, tant pour les voies de développement des petites molécules que pour celles fondées sur l'immuno-oncologie.

DarwinHealth recourt à des algorithmes brevetés de biologie des systèmes pour associer pratiquement tous les patients atteints de cancer aux médicaments et combinaisons de médicaments qui sont les plus susceptibles de produire les meilleurs résultats en matière de traitement. « À l'inverse, ces mêmes algorithmes peuvent aussi accorder la priorité à des médicaments expérimentaux et à des combinaisons de composés dont le potentiel est inconnu pour un éventail complet de cancers humains, et à de nouvelles cibles en matière de cancer, a précisé le Dr Bosker. Une telle capacité rend ces algorithmes inestimables pour les sociétés pharmaceutiques qui cherchent à la fois à optimiser leurs pipelines de composés et à découvrir de nouvelles cibles oncologiques et de nouveaux appariements composé-tumeur exploitables sur le plan des mécanismes. »

La mission de DarwinHealth est de déployer de nouvelles technologies ancrées dans la biologie des systèmes pour améliorer les résultats cliniques des traitements contre le cancer. La technologie de base utilisée par l'entreprise, l'algorithme VIPER, permet d'identifier des systèmes étroitement liés de protéines régulatrices principales qui représentent une nouvelle classe de cibles thérapeutiques exploitables en matière de traitement du cancer. La méthodologie est mise en œuvre en fonction de deux axes complémentaires. Premièrement, les technologies de DarwinHealth soutiennent l'identification et la validation systématiques de molécules cancéreuses pouvant être traitées par un médicament à un stade plus fondamental et plus profond du système de régulation de la cellule maligne ciblée. L'entreprise et ses partenaires scientifiques peuvent ainsi mettre à profit des solutions de traitements de prochaine génération exploitables fondés sur des dépendances et des mécanismes tumoraux fondamentaux et plus universels. Deuxièmement, du point de vue de l'élaboration et de la découverte de médicaments, les mêmes technologies peuvent repérer de nouvelles molécules cancéreuses potentiellement traitables par médicament, en détectant les régulateurs principaux et les modulateurs en amont des molécules ciblées. C'est là que l'approche oncotecturale de DarwinHealth, qui met l'accent sur le repérage et le ciblage des points de contrôle des tumeurs, contribue au développement des solutions les plus importantes et reconfigure les plans visant à faire progresser la découverte de médicaments et de traitements contre le cancer axés sur la précision.

Les méthodes brevetées, fondées sur la médecine de précision, qui sont employées par DarwinHealth sont soutenues par un vaste ensemble de publications spécialisées rédigées par les responsables scientifiques de l'entreprise, dont le conseiller scientifique en chef de DarwinHealth, Mariano Alvarez, Ph. D., qui a créé conjointement l'infrastructure informatique interne essentielle. Ces méthodes mettent à profit la capacité de rétro-ingénierie et permettent d'analyser la logique derrière les mécanismes de régulation et de communication de signaux des cellules cancéreuses codés dans l'ADN, grâce à l'intégration de données provenant d'essais réalisés par ordinateur, en laboratoire et in vivo. Cette approche fournit une plateforme de caractérisation et de découverte de médicaments totalement intégrée, conçue pour déterminer, faire progresser et valider des trajectoires précises pour la création d'actifs pharmaceutiques et leur permettre d'atteindre leur plein potentiel clinique et commercial. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site: www.DarwinHealth.com .

À propos de Prelude Therapeutics

Prelude Therapeutics Inc. est une société d'oncologie de précision au stade clinique. L'entreprise se concentre sur le développement de médicaments candidats innovants ciblant les voies critiques des cellules cancéreuses. Les principaux produits candidats de l'entreprise sont conçus pour être des inhibiteurs oraux puissants et sélectifs de PRMT5. Le premier candidat clinique de Prelude, PRT543, est à la phase 1 de développement pour les tumeurs solides avancées et certaines tumeurs myéloïdes malignes. Prelude fait également progresser le développement de PRT811, un second inhibiteur de PRMT5 optimisé pour une exposition élevée au cerveau, dans un essai clinique de phase 1 comprenant un glioblastome multiforme (GBM). Le pipeline de l'entreprise comprend également son troisième candidat clinique, PRT1419, un inhibiteur MCL1 administré par voie orale en cours de développement de la phase 1 pour les patients atteints de cancers hématologiques récurrents ou réfractaires, et ses deux candidats précliniques les plus avancés, PRT2527, un inhibiteur de CDK9, et PRT-SCA2, un dégradeur de protéine SMARCA2.

Mise en garde de Prelude Therapeutics concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, les activités prévues de découverte et de développement préclinique et clinique, le moment de la disponibilité et de l'annonce des résultats cliniques, le moment de l'expansion de l'essai clinique de phase 1 pour PRT543 et PRT811, le moment des activités liées à la IND pour PRT2527, et les avantages potentiels des produits candidats et de la plateforme de l'entreprise. Tous les énoncés autres que ceux qui portent sur des faits historiques sont considérés comme des énoncés prospectifs. Bien que l'entreprise estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir des événements, des résultats, des actions, des niveaux d'activité, des rendements ou des réalisations futurs, et le moment et les résultats du développement de la biotechnologie et de l'approbation réglementaire éventuelle sont fondamentalement incertains. Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les activités ou les résultats réels de l'entreprise diffèrent considérablement de ceux exprimés dans tout énoncé prospectif, y compris les risques et les incertitudes liés à la capacité de l'entreprise de faire progresser ses produits candidats, la réception et le moment des désignations réglementaires potentielles, les approbations et la commercialisation des produits candidats, l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités commerciales de l'entreprise, les sites d'essais cliniques, la chaîne d'approvisionnement et les installations de fabrication, la capacité de l'entreprise à maintenir et à reconnaître les avantages de certaines désignations reçues par les candidats produits, le moment et les résultats des essais précliniques et cliniques, la capacité de l'entreprise à financer des activités de développement et à atteindre des objectifs de développement, la capacité de l'entreprise à protéger la propriété intellectuelle, et les autres risques et incertitudes décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans les documents que l'entreprise dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces déclarations prospectives ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse, et l'entreprise n'est pas tenue de réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte des événements ou des circonstances survenus après la date des présentes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/966600/DarwinHealth_Logo.jpg

SOURCE DarwinHealth

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gideon Bosker, chef de la direction, DarwinHeallth, 503 880-2207, [email protected], http://www.darwinhealth.com

Liens connexes

http://www.darwinhealth.com