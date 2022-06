Dans un contexte de marchés à la baisse, Fondaction annonce un léger recul de la valeur de son action

Les solides résultats du portefeuille d'investissements privés permettent de soutenir la performance financière du Fonds.

Faits saillants de l'exercice financier 2021-2022 se terminant au 31 mai 2022 :

Rendement net à l'actionnaire de -2,8 % pour l'exercice financier, qui porte la valeur de l'action à 15,02 $ ;

Actif net en hausse de 5,1 % à 3,11 milliards de dollars (G$), par rapport à 2,96 G$ au 31 mai 2021 ;

La barre des 200 000 actionnaires est franchie ;

Près de 1,5 million de tonnes équivalent CO 2 évités sur la période de 12 mois se terminant le 31 mai 2022 par des entreprises et des fonds du portefeuille d'investissement, soit 50 % de plus que pour l'exercice 2019-2020.

MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la valeur de son action est fixée à 15,02 $. Il s'agit d'un léger recul de 2,8 % au cours de l'exercice financier ayant commencé le 1er juin 2021. Le résultat global est de -86,5 M$. Comparativement, au cours de l'exercice précédent, l'action avait connu une forte croissance de 22,7 % et le résultat global avait atteint 542,4 M$.

Sans tenir compte des crédits d'impôt consentis aux contribuables lors de l'acquisition d'actions de Fondaction, les rendements composés à l'actionnaire de Fondaction sont de 7,3 % pour 3 ans, 6,0 % pour 5 ans et 4,9 % pour 10 ans, calculés sur la base de la variation de la valeur de l'action entre sa valeur au début de chacune des périodes indiquées et la valeur de 15,02 $ au 31 mai 2022.

Le portefeuille de Fondaction fait bonne figure

Le rendement des investissements en capital de développement (ICD), axés sur la finance durable, demeure solide : +5,4 %. Au cœur de la mission de Fondaction, les ICD totalisent 1,66 milliard de dollars au 31 mai 2022, en hausse comparativement à l'année précédente. Les autres investissements ont perdu 8,5 %, suivant la tendance des marchés des capitaux.

« On observe à nouveau que le portefeuille diversifié de Fondaction, investi dans les entreprises québécoises et sur les marchés financiers selon une stratégie de finance durable, en fait un véhicule d'épargne plus résilient dans un contexte de volatilité », souligne Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

Notons que même si sur la même période, les titres d'entreprises détenant des réserves d'énergie fossile ont obtenu des rendements notables, ils demeurent exclus du portefeuille de Fondaction. Investisseur à long terme, Fondaction a fait le choix d'exclure ces titres dès 2016 et maintient ce choix aujourd'hui. Fondaction exige d'ailleurs de ses conseillers en valeurs externes qu'ils intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans leurs processus de placement, ce qui explique que l'empreinte carbone estimée de ce portefeuille soit plus de 2,5 fois plus faible que celle des titres de l'indice S&P TSX composé au 31 mai 2022 (valeurs calculées selon les données disponibles le 16 juin 2022, selon la méthodologie PCAF, en tonnes de GES équivalent CO 2 par million de dollars de valorisation).

Encourager l'épargne-retraite

« Fondaction favorise l'épargne-retraite des Québécoises et des Québécois en offrant une solution accessible, notamment parce qu'elle est offerte par les centaines de Responsables Fondaction dans les milieux de travail partout au Québec, poursuit madame Morin. Nous sommes aujourd'hui plus de 200 000 épargnants à Fondaction et ensemble, nous avons accumulé plus de trois milliards de dollars. Ce capital collectif permet aux actionnaires de Fondaction d'agir sur la transformation de notre économie. »

Au 31 mai 2022, Fondaction comptait 202 918 actionnaires (+11,4 %), un nouveau record. Plus de 24 700 Québécoises et Québécois se sont joints au Fonds cette année.

Les modes d'épargne systématique, par retenue sur le salaire ou par versements périodiques, représentent toujours la plus grande part des souscriptions et ont progressé à un rythme accru par rapport aux années précédentes.

Les émissions d'actions ont totalisé 359,6 M$ (+25,2 %). Les rachats d'actions totalisent 121,9 M$, en baisse de 12 M$ par rapport à l'an dernier. L'actif net a augmenté de 5,1 % au cours de l'exercice, s'élevant à 3,11 G$ au 31 mai 2022.

Des innovations pour l'économie de demain

Fondaction vise la transformation positive de l'économie, pour la rendre plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante.

En continuant d'approfondir sa stratégie d'investissement, Fondaction a déployé cette année plus de 309 millions de dollars de nouveaux investissements en capital de développement, capital de risque, dette mezzanine et dans le secteur immobilier.

Parmi les entreprises du portefeuille transformateur de Fondaction qui ont fait l'objet d'un investissement cette année, on compte :

Sollum Technologies , de Montréal (éclairage DEL pour la culture en serre) ;

, de Montréal (éclairage DEL pour la culture en serre) ; Equisoft , de Montréal (solutions technologiques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine) ;

, de Montréal (solutions technologiques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine) ; Les Plastiques Évolupak , de Saint-Jean-sur-Richelieu (emballages sur-mesure thermoformés et recyclables) ;

, de (emballages sur-mesure thermoformés et recyclables) ; GoGo Quinoa , de Laval (produits alimentaires hautement nutritifs et à faible impact sur l'environnement) ;

, de (produits alimentaires hautement nutritifs et à faible impact sur l'environnement) ; Lü -- Aire de jeu interactive , de Québec (conception d'activités ludoéducatives interactives)

, de Québec (conception d'activités ludoéducatives interactives) MEDFAR Solutions Cliniques , de Montréal (dossier médical électronique) ;

, de Montréal (dossier médical électronique) ; Nita , de Terrebonne (machine d'étiquetage synchronisée à 100 %, limitant la production de déchets) ;

, de (machine d'étiquetage synchronisée à 100 %, limitant la production de déchets) ; Onym , de Montréal-Est (bioénergies et bioproduits par une approche d'économie circulaire) ;

, de Montréal-Est (bioénergies et bioproduits par une approche d'économie circulaire) ; Plaquettes de frein B&B. (KUMA Brakes), de Gaspé (plaquettes de frein pour les éoliennes de grande puissance).

(découvrir le portefeuille d'investissement de Fondaction)

En plus d'investir directement dans des entreprises québécoises, Fondaction a aussi participé cette année à des fonds visant l'inclusion financière (BKR Capital, premier fonds de capital de risque canadien consacré aux entreprises de la communauté noire, et Accelia Capital, un fonds de capital de risque technologique qui favorise les entreprises détenues ou dirigées par des femmes) et l'environnement (Bleu Vision Capital, fonds d'amorçage dans le secteur des technologies propres, et Active Impact, le plus grand fonds d'amorçage en technologies pour le climat au Canada).

Afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, Fondaction investit dans des entreprises et des fonds dont les activités permettent d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. Pour la période de 12 mois se terminant le 31 mai 2022, ces projets ont permis d'éviter 1 488 432 tonnes équivalent CO 2 , une hausse de plus de 50 % par rapport à l'impact obtenu en 2019-2020.

Des crédits d'impôt qui totalisent maintenant 30 %

Depuis le 1er juin 2021, les crédits d'impôt consentis aux actionnaires de Fondaction totalisent 30 %. Cet avantage fiscal, qui s'ajoute à la déduction REER habituelle, est le moyen pour nombre de Québécoises et de Québécois d'épargner pour leur retraite malgré des revenus modestes tout en participant à une économie plus durable.

Le mode d'épargne par versement unique, qui avait été suspendu le 20 décembre 2021, est à nouveau accessible depuis le 1er juin 2022. Les cotisations par épargne systématique, c'est-à-dire par retenue sur le salaire ou par versements périodiques, disponibles en tout temps, demeurent encouragées. Les modes de cotisation sont décrits en ligne sur le site fondaction.com .

Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance historique et ne vise pas à refléter les valeurs futures des actions ou le rendement d'un placement dans les actions. La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties, il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com/prospectus.

