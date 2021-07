TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Le rapport analyse les risques liés au fait de ne pas intégrer les facteurs ESG aux prévisions macroéconomiques.

Il offre également un aperçu de la façon dont la biodiversité et les facteurs ESG ont eu et continueront d'avoir une incidence sur l'investissement durable et les valorisations.

Il présente également la façon dont la durabilité génère de nouvelles sources de création de valeur pour les investisseurs privés

BOSTON et TORONTO, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de placements Manuvie a publié son rapport semestriel Connaissances mondiales, qui trace les perspectives de l'entreprise dans son ensemble et souligne les points de vue notables de ses équipes de placement. Les principaux thèmes abordés dans le rapport comprennent le rôle croissant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dont la biodiversité et la gestion des valorisations macroéconomiques et la création de valeur dans l'ensemble des catégories d'actif. Les équipes de placement décrivent également les avantages d'inclure les obligations chinoises comme une catégorie d'actif distincte, ainsi que le rôle des actifs réels dans la recherche plus pointue de rendement et de protection du revenu à la retraite.

« Une des choses à retenir de la dernière année est l'importance de la durabilité », a déclaré Paul R. Lorentz, président et chef de la direction de Gestion de placements Manuvie. « Dans ce contexte, nous consacrons une grande partie du dernier numéro de Connaissances mondiales à l'examen des scénarios de développement durable et à leur incidence sur les investissements et les décisions d'investissement. »

Christopher P. Conkey, CFA, chef mondial, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie, a déclaré : « L'investissement durable n'est plus une option. C'est une nécessité - pour nous, pour l'économie mondiale et pour nos investisseurs. Nous avons réalisé des progrès importants au cours de la dernière année et cherchons à tenir compte du développement durable dans toutes nos activités, tant dans les catégories d'actif traditionnelles que dans les catégories d'actif alternatives. »

Stephen J. Blewitt, chef mondial, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie, a ajouté : « L'investissement durable est essentiel pour les actifs privés illiquides que nous gérons à long terme. Nous jetons un regard critique sur la biodiversité et sur les outils à notre disposition. De plus, les conclusions de notre équipe Actions de sociétés fermées révèlent comment une meilleure gestion peut augmenter le rendement des placements privés. »

Parmi les thèmes, les changements et les lignes directrices sur les catégories d'actif abordés par Connaissances mondiales, notons les articles suivants :

Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter le rapport complet, cliquez sur.

Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de la gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto, et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 mars 2021, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 764,1 milliards de dollars canadiens (607,6 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias : Asie, Carl Wong, [email protected]; Canada, Cheryl Holmes, [email protected]; États-Unis et Europe, Elizabeth Bartlett, [email protected]

Liens connexes

https://www.manulifeim.com/